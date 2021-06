Duro relato de paciente misionero que superó el coronavirus luego de estar 59 días en Terapia Intensiva

Se trata de Rubén Segovia quién se contagió de coronavirus en enero y, debido a complicaciones causadas por la enfermedad, estuvo casi dos meses internado en terapia intensiva en Posadas. Cuando se estaba recuperando, contrajo dengue y se re infectó de covid-19.

En diálogo con Misiones Online, Segovia, de 55 años, contó que trabaja en un estudio contable y el 4 de enero presentó síntomas asociados a la enfermedad, como fiebre y dolor de cabeza. Por este motivo, se acercó al Hospital Madariaga y luego de hacerse el test, supo que tenía coronavirus.

Según relató Segovia, los médicos le dieron medicamentos y le enviaron a su casa para que realice el aislamiento.

Sin embargo, el 8 de enero aumentaron los síntomas por lo que volvió al Hospital. Una vez allí, los médicos constataron que sus pulmones estaban comprometidos y lo internaron en una sala común, pero a luego de haber pasado 4 días, debieron trasladarlo a terapia intensiva e intubarlo, ya que no podía respirar por sí solo.

A los 19 días de estar intubado, Segovia sufrió una traqueotomía que le proporcionó una vía respiratoria alternativa para que pueda respirar.

“En ese momento ( cuando decidieron intubarlo) yo no estaba consciente, así que los médicos se lo comunicaron a mi familia, y luego la comunicación con ellos era una vez por día, hablaban con mi esposa” manifestó.

Luego de estar 59 días inconsciente, debido al coronavirus y a un virus hospitalario que complicó su situación cuando estaba por ser dado de alta, Segovia despertó.

La primera conversación que tuvo, fue con una enfermera que le preguntó si sabía en que fecha estaban.

“Fue chocante porque la enfermera me preguntó si sabía en qué fecha estábamos, le respondí que entré en enero y ella me respondió que ya estábamos en marzo” contó. Rubén Segovia

En este sentido, Segovia aseguró que, a pesar de haber pasado por esas dificultades, el proceso más difícil lo atraviesan los familiares. “Es más complicado para los familiares, porque día a día tienen que ver si hay mejoras”.

Rubén Segovia superó la enfermedad, pero a los pocos días contrajo dengue y nuevamente dio positivo para coronavirus

Según contó, al obtener el alta, no podía caminar bien, comer con facilidad, ni mover el brazo derecho a causa de tiempo que estuvo inmovilizado con el suero.

“Tuve que empezar de nuevo todo, aprender a comer, a caminar, mover las manos. Esto te cambia la vida totalmente” lamentó.

Al momento de ingresar al Hospital, Segovia tenía 111 kilos, que fue uno de los motivos por los cuales tuvo complicaciones. Sin embrago, cuando recibió el alta médica, pesaba 76 kilos y había perdido parte del cabello. Actualmente tiene taquicardia y heridas (escaras) de 5° grado en la espalda, debido al tiempo que permaneció acostado.

“Los médicos me dijeron que tengo que darle gracias a Dios, porque lo que me pasó es muy grave y lo superé” algo que no le pasa a la mayoría, dijo. Rubén Segovia

Al poco tiempo de estar en su casa recuperándose de las secuelas de la enfermedad, contrajo dengue y nuevamente dio positivo para coronavirus.

“El covid fue leve porque estaba vacunado y ya tenía anticuerpos, pero el dengue fue doloroso, con fiebre y dolores corporales ”.

Por este motivo, Segovia manifestó que “hay que vacunarse es una protección, no importa cual sea la vacuna”.

