El dólar blue continúa su tendencia alcista después de llegar a $174 pesos, su valor más alto en el año

El dólar en el mercado paralelo acumuló un ascenso de $10 en la corta semana y se consolidó como el tipo de cambio minorista más caro. Para analistas consultados la espiralización ascendente aún no terminó. Tras el sacudón de los últimos días, esta semana los ojos en el mundo de las finanzas volverán a estar sobre el dólar blue, luego de la escalada que lo llegó a $174, su nivel más alto en el año.

Hasta este viernes, el dólar informal registra un alza de $17 durante junio, lo que representa su mayor avance mensual en lo que va del año. Cabe recordar que durante casi dos meses estuvo prácticamente congelado, por lo que para los especialistas la suba estaba prevista e incluso estuvo demorada.

«Más allá de todas las cuestiones macroeconómicas de la que todos hablan, con el dólar blue yo veo dos problemas. En primer lugar falta físico, lo cual hace que el precio se espiralice más a la suba. Y lo segundo es que faltan vendedores. Y el vendedor se va a poner más activo cuando el blue llegue a la zona de $185 – $190. Así que me parece que todavía el blue tiene un recorrido a la suba», sostuvo Salvador Di Stéfano, analista financiero.

Semanas antes ya en el mercado notaban la ausencia de «manos amigas» que incrementaran la oferta para satisfacer la demanda, lo que ya era un motivo de presión cambiaria en el mercado negro de divisas. Otros factores que operan por estas fechas son el pago del aguinaldo a los trabajadores y la inminente devolución del retroactivo del Impuesto a las Ganancias, que se hará en cinco cuotas desde julio.

El analistas financiero Christian Buteler consideró que «más allá de la semana puntual tenemos que entender que no podemos tener un tipo de cambio estable en los dólares alternativos con una inflación de 3 o 4% mensual. Es obvio que también tienen que ajustar como ajustan el resto de los precios de la economía».

Buteler evaluó que «hemos tenido un buen primer semestre, porque el Gobierno no se ha visto necesitado de emitir dinero de más, ha tenido buen nivel de ingresos, la Argentina ha tenido un buen nivel de ingresos por la cosecha gracias a los buenos precios internacionales que le permitió controlar el MEP y demás».

Pero advirtió: «Eso cambia para el segundo semestre. Ya se ve más presión de incremento de gasto, que seguramente va a necesitar ser financiado con algo de emisión. Más pesos que puedan tirar a la calle por las elecciones. Probablemente tengas también alguna tendencia alcista en el tipo de cambio ampliando las brechas».

Para la semana que comienza, Buteler advirtió que «si la turbulencia sigue probablemente parte de los que estén cobrando aguinaldo o recibiendo devoluciones de Ganancias puedan derivar eso hacia el tipo de cambio».

«Hay que ver cuánto va al dólar blue, porque ahora tenés el dólar solidario más barato que el informal, algo que no pasaba hace 3 o 4 meses, y también tenés el MEP para poder conseguir dólar más barato que el blue, que en realidad si bien es una operación muy sencilla no todo el mundo accede. Lo que se está viendo en el dólar blue es más que una demanda que esté creciendo demasiado es una falta de oferta. Esta semana lo que pasó es que no hubo vendedores, así que veremos que pasa esta semana», añadió.

Por su parte, el economista Federico Glustein consideró que «el dólar blue va a tender a estabilizarse en el corto plazo, aunque todavía puede subir más ya que en el año solamente aumentó un 6%, contra 21% de inflación».

«Hay una demanda potencial en este mercado como consecuencia del pago de los aguinaldos y la devolución de ganancias que tradicionalmente se vuelcan a moneda extranjera, sobre todo en aquellos inversores menos sofisticados, quienes no tienen cuenta comitente ni activos financieros, más allá de un FCI», afirmó.

En ese sentido, recomendó que «como leve contrapeso a este incremento de demanda, aquellos oferentes que necesiten vender dólares para pagar deudas o aguinaldos este es el momento de hacerlo ya que el paralelo es un mercado chico que paga un 65%/70% más que el oficial. Sobre todo hay personas con ingresos no declarados que están cautivos de las oscilaciones en el mercado alternativo y que no pueden colocar moneda de forma legal».

«A su vez, a la par que sube la demanda del dólar blue, también sucede con el MEP y el CCL, que hoy día poseen una cotización inferior al blue y donde el BCRA interviene para calmar las expectativas en el mercado paralelo. Los compradores al ver la diferencia posiblemente se inclinen a adquirir verdes en el sector financiero, sin riesgos y ancle los movimientos del blue», agregó.

Y por último, Glustein sostuvo: «Como eventual bala de plata, si se vuelve a disparar demasiado, podrían intervenir nuevamente ‘manos amigas’ vendiendo una cantidad considerable para aplacar al blue, que es un mercado chico en comparación con los otros y una fuerte venta hace subir la oferta virulentamente y tira el precio abajo, así como calma la cotización y las expectativas».

En medio de la escalada, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, descartó la última escalda del precio del dólar blue sea parte de una corrida cambiaria previa a las elecciones y recomendó “no tener en cuenta” ese “termómetro” del mercado. Horas antes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho que “no hay expectativa que haya devaluación luego de las elecciones”.

(Ámbito)

