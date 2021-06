Turismo Pista: el misionero Sniechowski, fue 3° en su serie 

Se llevó a cabo la clasificación y las series del Turismo Pista en el Autodromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, Tomas Sniechowski fue el mejor misionero dentro de la clase mayor.

En una batería electrizante, Tomas nos dio un adelanto de lo que nos espera mañana en la final de la Clase 3. El misionero partía segundo en la tercera serie, adelante Andres D’Amico. Al apagarse el rojo, Tomas perdió un poco de tracción pero como su rival no tuvo una buena largada, Sniechowski pudo tomar la primera posición y entre los 3 punteros nos brindaron una primera vuelta al borde del infarto, ya que curva a curva iban modificándose las ubicaciones. Para el segundo giro y producto de unos roces Tomas se vio con dificultades para doblar a la derecha y perdió un poco de terreno pero pudo cruzar la meta en la tercera posición.

La primera serie la ganó Lucas Petracchini, escoltado por Juan Manuel Damiani y Thiago Martinez. En la segunda, Renzo Cerretti se llevó el triunfo, segundo Nicolas Bulich y tercero Pablo Vuyovich. Andres D’amico se quedó con la victoria en la última batería de la tarde seguido por Juan Benedetti y Tomas Sniechowski.

Como la primera serie fue la más veloz desde la primera fila partirán Petracchini, D’Amico y Cerretti. En tanto que Tomas Sniechowski lo hara desde el cajón 8. La final, que se disputará a las 12.05 hs, a 15 vueltas o 30 minutos de competencia le pondrá el cierre al fin de semana, podrá verse por Canal 13 o TyCSports.

En la clasificación el piloto obereño había sido sexto marcando 1m30s454 la pole position quedó en manos de Juan Manuel Damiani que empleó 1m30s098 para completar la vuelta en el trazado 8.

“Fue una serie muy áspera al principio. Largué un poco mal, casi se me apagó el auto pero después traccionó y pude ponerme primero. Tuve roces en la primera vuelta y nos aplaudimos con Benedetti. Se me desinflo la goma, no se si largue asi o del toque, pero no podía doblar a la derecha y por eso se me escaparon los de adelante. En el frenaje me pegaron de atrás y ahí me pasan pero estoy contento con el rendimiento del auto y lo de la goma me deja tranquilo de que tenemos potencial para mañana. Gracias a mi familia’.

