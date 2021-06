Así detalló a Misiones Online a través de una videollamada el periodista paraguayo Cristian Garay. Contó que hay una total crisis en Paraguay, el país se encuentran atravesando un colapso total sanitario, además no cuentan con suficiente oxígeno, la demanda de vacunas es alta y la situación económica no es alentadora.



«La producción de oxigeno de Paraguay no es suficiente, se solicitó al gobierno de Brasil pero todavía no tuvimos ninguna respuesta«, manifestó el Periodista.

El periodista contó también que «en este momento en el departamento de Itapúa se puede hablar de colapso sanitario en la ciudad de Encarnación y en todo Itapúa«, además remarcó que «tenemos 708 fallecidos solo en Itapúa, 3500 casos activos en Encarnación en las últimas 24 horas».

Crisis en Paraguay: 25 de los 30 distritos del departamento de Itapúa se declararon en alerta roja sanitaria

El profesional contó también que viven horas dramáticas en todas las instituciones médicas «se ve gente en el piso, por los pasillos, y hoy por hoy la gente tiene que llevarse su propia camilla. Esto no es otro país, es Paraguay«.

En relación a las vacunas Garay detalló que actualmente el país cuenta con 150.000 vacunas, entre Astrazeneca y Sputnik V, pero hay más de 1 millón de solicitudes. Según contó Garay «480.000 mil personas ya se vacunaron y hoy se pueden vacunar personas de 55 años en adelante, si bien la franja de inscripción es a partir de 18 años«.

Crisis en Paraguay: Personas pierden la vida por la falta de oxígeno

«Hay un interés de la gente por vacunarse, este fin de semana se hizo una campaña y casi 50 mil personas fueron inmunizadas. El proceso, de todos modos, es muy lento porque el gobierno no tiene la cantidad de vacunas necesarias», sentenció Garay.

Agregó también que «El gobierno encerró a todos por más de un año y no se preparó el sistema de salud para contener esta situación. Además no se cumplen las restricciones, se hacen eventos deportivos, fiestas y las autoridades no hacen los controles«.

«En Paraguay tenemos un problema grave con las reuniones familiares, hace poco fue el día de la madre y se viene el día del padre. La gente no respeta los protocolos y se están muriendo en los pasillos de los hospitales. También se vienen las elecciones primarias en todo el país«, subrayó Garay.

Para finalizar se refirió a la situación económica y explicó que «Si bien la economía se está moviendo no lo hace de la manera que debería. El gobierno no ha mirado a Encarnación para sus proyecciones económicas«.

VN-EP