En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la directora de Gerontología, Dra. Mirta Clara Soria sostuvo que están realizando diversas acciones para combatir la violencia en adultos mayores.

Señaló que en Misiones hay más de 100 mil adultos mayores aproximadamente y en Posadas 26.000.

Desde obligarlos a tomar alguna medicación o calificarlos de ignorantes, hasta el abuso físico, lamentó que se incremente el número de estos casos e invitó a la población a denunciarlos.

Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Esta poesía de Rubén Darío no hace más que recordar lo efímera que es la vida y eso lo saben muy bien los adultos mayores. En Misiones hay 125 mil de ellos, una población que sigue en aumento constante y que lamentablemente es afectada por una pandemia que no es el coronavirus, sino el olvido.

Y es que según la Dra. Mirta Clara Soria, el abuso y el maltrato en la vejez se evidencia en diversos aspectos que van desde la minimización de sus deseos, pasando por el aprovechamiento económico y estafa hasta la violencia física per se.

“Queremos que con el 15 de junio se respete el derecho de los adultos mayores (…) En Misiones hablamos del buen trato hacia la persona mayor y a veces no nos damos cuenta que vulneramos sus derechos, desde el maltrato físico, como cuando les damos de manera compulsiva su medicación, usamos fuerza para desplazarlos, entre otros”.

Soria precisó que en relación a maltrato psicológico se han normalizado también muchas de esas manifestaciones. “Llegamos a visitarlos y venimos como inspectores: “Qué estás haciendo, qué no estás haciendo”. En lugar de ayudarlos les reprochamos o los abandonamos. Le llevamos una ropa y le queremos vestir como a nosotros nos gusta”.

Lamentablemente otro tipo de abusos es el económico y es otro de los más comunes. “Le dicen te voy a ayudar abuelito o papá y mamá a usar el cajero y le piden dinero o solicitan un crédito a nombre de ellos, sin decirles”.

Explicó que también se ven casos de maltrato en la vejez en pacientes con Alzheimer. “Va llegar un momento en el que ellos no van a ser consientes y antes deberán decidir qué quieren hacer con su patrimonio”.

Maltrato en la vejez en tiempo de coronavirus

La pandemia de coronavirus no solo afectó en su mayoría a este grupo, sino que puso sobre el tapete la problemática que atraviesan los adultos mayores.

“Debemos explicarle al adulto mayor porqué son estas medidas. El tema de la distancia social y la aireación de los ambientes. No ir con prepotencia”, dijo.

En relación a la vacunación por covid, sostuvo que esta debe ser una decisión de la persona mayor. “Cuando les preguntamos si se quieren vacunar, no respetamos esos derechos (…) queremos que las personas en general y los políticos sepan que somos decisores”.

Recordó que durante el tiempo de aislamiento muchas de las decisiones que se tomaron no consideraron la opinión de ellos. “No fuimos protagonistas. Cuando nos dieron un horario de caminatas yo dije: estamos en Misiones, a partir de las 14 horas el sol te da de frente y encima no te permiten sentarte. Desde la Dirección de Gerontología apoyamos frecuentemente el tema de la prevención y queremos que sean respetados nuestros derechos”.

“Debemos empoderar a las personas mayores para que puedan hacer respetar a sus derechos”, enfatizó Soria.

Impacto del aislamiento

Señaló que muchos de los adultos mayores se resistían al aislamiento y “esto fue contraproducente porque no respetamos el derecho de la persona. Vejez no es sinónimo de enfermedad, hay un porcentaje mínimo de personas que son dependientes, pero son aquellas que están en residencias o asilos, y también sufrieron mucho”.

Explicó que exigían que en las residencias las personas mayores estén comunicados con sus familiares tomando las precauciones posibles.

SPM-EP