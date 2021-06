“Las familias de Nemesio Parma reclaman mayor frecuencia en atención médica en el CAPS 30”, afirmó Richard Mattoso

En Posadas, las familias que habitan el barrio Nemesio Parma, en estos tiempos de pandemia, necesitan más que nunca que el CAPS 30 funcione con atención médica frecuente y durante toda la semana.

Así lo manifestaron en su habitual recorrida por el barrio, al candidato a concejal del Sublema «Adelante Vecinos», Ricardo «Richard» Mattoso, del Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria.

“Las vecinas se quejan porque en el CAPS que hace un tiempo fue remodelado -está en la zona desde hace muchos años-, prácticamente lo pusieron a nuevo en cuanto a su estructura; pero lamentablemente no hay profesionales que concurran todos los días. Sólo asiste un promotor de salud, que obviamente no tiene los conocimientos en enfermería y mucho menos en medicina”, dijo el joven candidato.

El CAPS prácticamente permanece cerrado toda la semana, no tiene insumos, ni medicamentos. “Un grupo de madres me contó que los viernes suele atender un pediatra un par de horas; pero ellos necesitan que haya otros especialistas, y que el pediatra atienda todos los días, porque en el barrio hay muchos niños y niñas y el hospital más próximo está a casi una hora, y eso se agrava porque no tienen frecuencias de colectivos, el último del día pasa a las 20.00, y la mayoría de las familias carece de vehículos”, explicó Mattoso.

“Es necesario resolver este problema”

Precisamente, sobre esta problemática, el diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social presentó un Proyecto de Comunicación en la Cámara de Diputados, solicitando que Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública, gestione los instrumentos necesarios para garantizar insumos pertinentes, y el acceso cotidiano de profesionales de salud en el CAPS 30 de Nemesio Parma.

“Es necesario ocuparse de resolver el problema de las familias que habitan el barrio sobre la atención que se requiere en el Centro de Salud, que recibe la visita esporádica de médicos y algunas semanas de un promotor de salud. No brinda la atención de primeros auxilios, ni cuenta con enfermeros; ni elementos específicos como medicamentos básicos”.

Además, en el CAPS no hay unidad de traslado para casos de emergencias; una necesidad imperiosa teniendo en cuenta que la frecuencia de los colectivos en el barrio es cada una hora de entrada y salida al barrio, un transporte público que además no se conecta con la terminal de transferencia de Quaranta, y si hubiera una urgencia, tardaría alrededor de una hora en llegar al Hospital Madariaga.

Profesionales e insumos es el pedido recurrente

Paradójicamente a la precariedad del CAPS, Sereno, junto a Richard Mattoso recordó que en el 2019, durante la inauguración de la remodelación del Centro de Salud, el gobernador de la provincia, junto al intendente de Posadas y el ministro de Salud Pública, expresó que con ese tipo de obras “el barrio no sólo tiene más oportunidades con los servicios integrales, sino que además este es un lugar donde conociendo las necesidades, podremos resolver las demandas en tiempos difíciles y con fondos totalmente provinciales”, expresó Herrera Ahuad.

“Las familias están agradecidas por la puesta en valor de las instalaciones del CAPS, pero necesitan que funcione como tal, con atención frecuente de profesionales e insumos”, indica el proyecto del diputado del PAyS.

