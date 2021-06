Elecciones 2021: Mario Vialey dijo que en Misiones “hay buenas leyes sobre lo ambiental” y que trabajará en modificaciones para agilizar y facilitar el control

RELACIONADAS Mario Vialey compartió una síntesis de la labor realizada por el Ministerio de Ecología durante el año 2020

El actual ministro de Ecología de la provincia y candidato a diputado provincial, Mario Vialey, dialogó con Misiones Online, en un alto de una recorrida por varias localidades, analizando el último tramo de la campaña electoral hacia las provinciales del próximo domingo 6 de junio, destacando que en la charla con quienes se reúne surgen ideas y necesidades que van nutriendo un bagaje de iniciativas que son las que llevará a la Legislatura en caso de resultar electo, e insistió en las medidas de bioseguridad que se implementaron para que la ciudadanía concurra a votar con toda tranquilidad cumpliendo con los protocolos establecidos.

Comentó Vialey que se encontraba este martes (01/06) recorriendo gran parte de la provincia, y destacó que “la gente nos transmite mucha energía, alegría. Como nos piden el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el conductor Carlos Rovira que hay que escuchar a la gente y ese escuchar nos llena de satisfacción cuando manifiestan que las cosas se vienen haciendo bien. Obviamente que hay cosas por hacer, por corregir, pero ese entusiasmo y energía que nos transmiten nos da fuerza para llegar al 6 de junio a la elección con un compromiso muy grande porque también hay pedidos, cosas que podemos resolverles y otros que no son de la cartera pero igual porque el Gobierno tiene un equipo de trabajo porque si me toca a mí ministro de Ecología en una reunión pedirle una mano al ministro de Salud o al presidente de Vialidad nos llamamos y resolvemos”.

Agregó que eso se da en el contexto de campaña “encontré un gran equipo del gobernador, por eso cuando uno recorre la genta también se entusiasma, ve que hay respuestas y dice vamos a acompañarlos porque vemos la seriedad, responsabilidad y compromiso con lo que hacen”.

Respecto a los proyectos que encarará de llegar a ocupar una banca en la Legislatura, Vialey dijo que “más que proyectos hay ideas, desde Ecología cosas que podemos ir viendo para hacer, hay muy buenas leyes en Misiones sobre el tema ambiental y hacer unas pequeñas modificaciones para agilizar y facilitar el control y lo ambiental. Hoy en particular no tengo porque estamos trabajando y escuchando a la gente de donde van surgiendo ideas, no solo en lo ambiental sino también industrial, productivo y educación, estamos juntando y lo estaremos llevando, creo que se va a poder dar porque el gobernador necesita ese acompañamiento que hasta ahora tuvo y con más fuerza de lo que creemos para este 6 de junio”

Destacó asimismo que “me siento muy contento por la cantidad de ideas, de proyectos que me manifestaron y voy a empezar a trabajar cuando llegue a la Cámara, si me votan que es lo que estamos queriendo de los misioneros lo vamos a poner en práctica”.

Sostuvo el ministro que el domingo el ciudadano vaya tranquilo a votar, “los invito a votar pero que vayan tranquilos, porque se están tomando todas las medidas de bioseguridad”, mencionando que es lo que viene haciendo cuando uno va a un lugar público con el barbijo, el alcohol en las manos, la distancia, “todos los protocolos se están cumpliendo, hay un instructivo para cada presidente de mesa, no va a haber amontonamiento de gente en las escuela, por lo tanto tiene que sentirse comprometido, libre y seguro que puede ir a votar que es nuestro compromiso social y democrático para que los misioneros tengan una excelente Cámara de Diputados y eso es lo que les pido que se acerquen, vayan y voten tranquilos”.

Para finalizar el candidato a diputado destacó que Misiones tiene un buen sistema de salud “gracias a la gran inversión que se hizo y que se viene haciendo, hoy estamos preparados no necesitamos utilizarlo, cuidémonos entre todos, yo los cuido a ustedes y ustedes a mí, vos lo cuidas al vecino y el vecino te cuida a vos, ese día vayan tranquilos que van a tener toda la seguridad”.

EJ-EP