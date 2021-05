Fabián Meza: «La música es una manera de encontrarnos»

Fabián Meza es oriundo de la localidad de Montecarlo, hijo del reconocido músico chamamecero Ricardo Meza y uno de los compositores más relevantes de la provincia de Misiones. En diálogo con Misiones Online, el músico dijo que la mayoría de los artistas populares trabajan con festivales y eventos, que fue lo primero que se restringió debido a la pandemia del coronavirus, y que esta situación para varios de ellos, fue «rara» y «aterradora».

Sin embargo, Meza contó que aprovecho la cuarentena para componer y pasar tiempo con su familia. Sobre todo, los fines de semana, cuando se reunía con sus hijas y cantaban canciones.

“Compartíamos eso en el quincho de casa, cantábamos y era una forma de encontrarnos” dijo Meza.

Además, el misionero manifestó que ocupo su tiempo para enfocarse en su banda, que está compuesta por 5 músicos, en sus shows vía streaming y en los diferentes trabajos que realizaban en conjunto en el Vicente Cidade.

“Era muy raro estar en casa, fue muy aterrador, después comencé a componer” contó el músico.

Respecto a la banda, dijo que empezaron a ensayar hace apenas un mes, con los protocolos necesarios.

Por otro lado, Meza expresó la emoción de haber presentado una canción en homenaje a la localidad de Montecarlo, donde nació y empezó su carrera como músico.

“Montecarlo” fue compuesta antes de la pandemia y estrenada el 4 de mayo del año pasado. Según Meza, fue posible grabar el video de la canción con el apoyo de la Municipalidad del municipio, en el estudio de Leandro Yani, con Lucas Verón.

““Montecarlo” me trajo muchas satisfacciones porque la pude terminar de producir antes de la pandemia. Pudimos llegar a tiempo y la pudimos estrenar el 4 de mayo. Después, me encuentro con la sorpresa de que la canción estuvo como número uno en el ranking folclórico de canciones argentinas en todas las radios nacionales del país. Lo que as me gustó fue la emoción de la gente” contó Meza. Fabián Meza

También, durante la cuarentena compuso una canción para un concurso sobre las ferias francas y aunque no suele participar en eventos que impliquen competir, dijo que “soñé con esa canción y por eso me animé a presentarla”.

Por otra parte, contó que con la música pudo viajar a varios lugares y que uno de sus primeros trabajos fue enseñar música en una escuela del kilómetro 5 de Caraguatay.

Dos canciones emblemáticas de Fabián Meza

Por último, Fabián Meza hizo referencia a 2 canciones muy emblemáticas en su carrera “Polaco winner” y “Misionero guaraní”. Fabián Meza

Respecto a “Polaco Winner” dijo que es una canción inspirada en Carlitos Hofman, con quièn compartió varios momentos de su vida.

“Es un personaje inspirado en Carlitos, que recorría todos los bares, contaba chistes y el era muy parecido, construí ese personaje en base a él” dijo.

La Legislatura misionera declaró a la Escuela Normal Superior n°2 de Montecarlo como sede permanente del #reviro y la Cultura Popularhttps://t.co/ckwatktNvm — misionesonline.net (@misionesonline) May 21, 2021

En cuanto a la estructura de la canción, explicó que la compuso con Mauro Bonamino, músico y uno de los mejores acordeonistas. Mientras que la letra, fue escrita luego de haber estado durante todo un día en un estudio de grabación.

Por otro lado, “Misionero y guaraní” fue la primera canción que grabo en un disco y mientras estaba en España hace 4 años, en un centro de argentinos, cantó el tema musical junto a varios misioneros que extrañaban su tierra y revivieron varios momentos a través de la letra.

