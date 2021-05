Tras el anuncio del campo de ir a un paro por nueve días contra la medida del gobierno de suspender la exportación de carne, la pregunta que surge es: ¿qué ocurrirá con el abastecimiento de carnes en Misiones? En ese sentido, desde las carnicerías posadeñas aseguran que tienen stock suficiente para los próximos días. De mantenerse esta medida el desabastecimiento podría ocurrir a fines de la próxima semana.

El llamado al paro fue iniciado este jueves por la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, quienes llamaron a un cese de comercialización de hacienda vacuna hasta el viernes de la semana próxima, en rechazo a la medida de cierre de exportaciones de carne anunciada por el Gobierno.

En un comunicado, la comisión que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria (FAA) anunció el paro que se realizará desde las 0 de este jueves hasta las 24 del 28 de mayo.

Ante este panorama, la cuestión que surge es ¿Qué ocurrirá con el abastecimiento de carnes en la provincia? En este sentido, Amalia Benítez de la Estación de Carne dijo que esta decisión de las entidades agropecuarias, “por ahora a nosotros no nos afecta directamente, porque contamos con un stock para resistir estos días”.

Y agregó que “al ser minoristas conocemos el consumo de las familias”. También aseguró que la carnicería recibió mercadería el día miércoles, y que “hasta el miércoles aproximadamente, o el jueves”, no volverán a recibir.

También recordó que, antes de esta decisión recibían carne cada 3 o 4 días, pero que como son una carnicería minorista van a tratar de “resistir estos días con lo que tenemos”.

Ante las decisiones del gobierno nacional y los grandes frigoríficos, para Benítez lo más importante es, “tratar de llevar un poco de tranquilidad a la gente”. Y recordó que, durante la pandemia, “tanto el campo, como los frigoríficos y toda la línea de distribución, estuvimos poniendo el hombro desde el día uno. Nosotros no nos quedamos en casa, no tuvimos días libres. Fue un momento duro para nosotros y para todo el país, y creo que acompañamos siempre”.

Para finalizar, y llevar tranquilidad a sus vecinos reafirmó que “tenemos stock, nuestro barrio puede estar tranquilo. Que tenemos para abastecerlos y vamos a esperar a las nuevas medidas”.

Por otra parte, Ricardo Arrieta, director del hipermercado Libertad, en referencia a la posibilidad de faltante de carne aseguró que por el momento “la información que tenemos es la que se viraliza por todos los informativos”.

En este sentido, aseguró que “nosotros tenemos la información por parte de los frigoríficos que son nuestros proveedores, que se va a hacer todo lo posible para seguir abasteciendo como corresponde al programa, siempre y cuando estén dadas las condiciones”.

Más precisamente con respecto al paro del campo, Arrieta no dio precisiones sobre si esto los puede afectar o no, “nosotros no tenemos frigorífico, dependemos de la disponibilidad de los grandes frigoríficos, que algunos son exportadores. Pero siempre hay algunas alternativas locales, y además en el sector de carnicería, entendemos que siempre tendremos la propuesta para el cliente”, concluyó.

Suspensión de las exportaciones

Días atrás el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la decisión de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna, una medida orientada a contener la presión sobre los precios que se viene registrando en los últimos meses.

La decisión fue comunicada por el presidente Alberto Fernández a representantes del sector nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, a quienes aclaró que la misma podría levantarse antes si se observan «resultados positivos» por la aplicación de esas y otras medidas que se dispondrán.

La suspensión de las exportaciones por 30 días se determinó «como consecuencia del aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno», y forma parte de «la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia», según se informó.

Tras el anuncio, el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, sostuvo que «el daño que provoca la medida va a disminuir la oferta de carne, haciendo que los precios terminen subiendo como ya ocurrió en el pasado».

carina.pinto-CP+EP