Luego de tomarse licencia como presidente de San Lorenzo, este viernes Marcelo Tinelli se refirió al respecto y señaló que “cuando termine el programa voy a volver”.

El conductor número uno de TV realizó un comunicado público en el que expresó que realizar el programa de Showmatch le demandará “entre 10 y 12 horas diarias de trabajo”.

En ese sentido, aseguró que volverá a presidir a San Lorenzo cuando finalice su ciclo televisivo que comenzará este lunes a las 21:00 por la pantalla de El Trece. “Yo quiero volver, por supuesto. Apenas termine el programa voy a estar volviendo. Pero con el programa al aire, es imposible”, fueron sus palabras hacia Infobae.

Con respecto a San Lorenzo, actualmente el club está en crisis ya que registra un pasivo de 3.500 millones de pesos, según el balance del último ejercicio 2019-20, y dispone un cuerpo técnico interino (Leandro Romagnoli-Alberto Acosta) después de la renuncia de Diego Dabove el domingo pasado.

Este año San Lorenzo quedó eliminado prematuramente de las cuatro competencias que disputó: Copa Argentina, Copa de la Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, en la que aún le restan jugar dos partidos sin objetivos por delante.

“Por supuesto que voy a seguir ligado al club en todos los momentos que pueda, también va a seguir gente muy ligada a mí. Tengo un montón de cosas en las que trabajar también, no puedo estar en el día a día pero voy a estar presente para lo que puedan necesitar”, puntualizó.

En cuanto a su suplente en el club, el presidente licenciado anunció que el sindicalista Horacio Arreceygor, de 57 años, lo sucederá en el cargo por su rol de vice primero.

“Los resultados no se han dado deportivamente y creo que hoy hay que estar en el día a día apuntalando mucho lo que es el fútbol profesional, que es casi el 90% del club. Con los malos resultados, se necesita estar presente para todos los cambios que se vayan a hacer. Hay que trabajar diariamente y yo no voy a poder hacerlo por mis obligaciones laborales, entonces me parece lógico que me tome una licencia y alguien lo pueda ejecutar”, sostuvo Tinelli.

Marcelo Tinelli rechazó adelantar elecciones

La posibilidad de convocar a elecciones anticipadas, un pedido realizado una vez conocida su licencia por el vocal César Francis, único dirigente opositor de la comisión directiva, no está entre los cálculos del conductor.

“De mi parte no. Creo que hay excelentes directivos de la comisión que han trabajado todo este tiempo a mi lado y que pueden cumplir perfectamente mi rol en el día a día, que es lo que más necesita San Lorenzo”, expuso.

Tinelli también ejerce la presidencia de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), puesto que mantendrá en ejercicio a diferencia de lo decidido en San Lorenzo.

“En la LPF hay un equipo armado. En eso voy a continuar porque es un equipo que está totalmente armado: puedo y he delegado muchas funciones, por lo que mi trabajo en la tele no impide que yo pueda seguir en la Liga”, concluyó.

