Economista misionero advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional “reprimen la inflación” y que el dólar “va a reaccionar” en algún momento

El economista misionero Delio Varela se refirió a la situación económica del País. En ese sentido manifestó que “nos estamos encontrando con una “inflación reprimida” en referencia a la emisión de dinero «que sobra en el mercado» y advirtió que “en algún momento el dólar va a reaccionar”. Sobre la provincia destacó las medidas “anti cíclicas” que ha tomado el gobierno para hacer frente a la situación de la pandemia y el cierre de frontera.

En una entrevista con la Hora M, el economista expresó que; a pesar de que el dólar oficial sigue su curso, el dólar MED (Mercado Electrónico de Pago y el dólar Contado con Liquidación (dólar Liqui) han manifestado un ligero aumento; el dólar marginal presentó un aumento considerable.

Al respecto, sostuvo que, si bien se trata del mercado más pequeño, es el que exterioriza dos cuestiones; “la primera es la cantidad de dinero que hay en el mercado y la segunda; es las dudas que pueden llegar a tener los operadores y las personas físicas respecto del programa monetario del Gobierno; y éste, por ahora, resulta ser el talón de Aquiles de esta situación que es donde el gobierno necesita emitir deuda para financiar y renovar los vencimientos en pesos que tiene y no lo está consiguiendo en la magnitud que debería tener.

Eso genera un malestar y expresiones de duda, según explicó.

En esa línea, Varela indicó que esa inestabilidad impacta directamente en los plazos fijos “esto hace que el dinero que estaba invertido en los plazos fijos es casi al 100% perdidoso, habida cuenta que la inflación superó al rendimiento y ejemplificó “hoy la inflación está al 44% más o menos. Si deposité en plazo fijo el año pasado $1000 ahora tendría $1380 y con la inflación sería $1440 contra $1380”.

La inversión en ladrillos

En referencia a la medida adoptada por muchos argentinos con el inicio de la pandemia a través de sus cambios de hábito que los obligaba a permanecer más tiempo en su casa e invertir en obras y mejoras y además de la ventaja (menguante) que encontraban aquellos que tenían dólar billete y decidieron invertir en “ladrillos”, el economista sostuvo “la inversión en general arrancó muy bien, teníamos un dólar bastante lindo, unos productos de la construcción bajos pero el tema es que la inflación complicó todo otra vez. Hoy nos encontramos en una situación de duda, de qué hago con mis dólares. Ahora todos están esperando que el dólar suba para volver a tomar decisiones”.

Medidas de congelamiento

Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para generar menos impacto a los consumidores, Varela ironizó “lo que se está haciendo en materia financiera va a durar. No quiero parafrasear a los economistas argentinos, pero dicen que este es el Plan durar, durar hasta las elecciones. No se puede seguir con tarifas congeladas, con los precios también congelados o pautados los aumentos, no se puede seguir subvencionando la energía, subvencionado el gas, porque todo eso está generando déficit fiscal, no se puede pisar el dólar que también, en cierta forma está por debajo de la inflación. Nos estamos encontrando con que hay una inflación reprimida y que en algún momento el dólar debería reaccionar, reacciona todo y ahí subiría todo” sentenció.

Misiones y la frontera cerrada

Sobre el proyecto de creación de la zona franca, vetado por el Gobierno Nacional, Varela manifestó “todos teníamos esperanza de que el régimen que se había aprobado por el Presupuesto Nacional nos iba a generar la isla desde el punto de vista legal y ahora estamos en la isla, pero por la pandemia, el problema que se va a generar sin dudas, es cuando se abra el puente”.

En cuanto a las medidas tomadas por la Provincia, el especialista indicó que “entiendo que el manejo financiero que tiene la Provincia es muy precavido y austero y que seguramente el fondo anti cíclico que debería estar teniendo, va creciendo”.

Emisión de billetes e inflación

Por otra parte, Varela expresó que la inflación es difícil de contener ya que “nos encontramos con una emisión de dinero que “sobra en el mercado”, en ese sentido recalcó que la emisión de dinero no es negativa dependiendo de la situación de la economía; “si la economía está en crecimiento; uno emite una cantidad de dinero equivalente al crecimiento de la economía; es neutro, porque la economía lo está necesitando. Si aumentaron la producción necesitan más dinero para gestionar esos productos que se aumentaron, pero cuando la economía se estanca, que es probablemente lo que está pasando ahora, cualquier emisión se va sentir en cualquier orden de la economía, o aumentan los precios o aumenta el dólar” puntualizó.

Proyección

Sobre la necesidad de encontrar una solución al déficit fiscal, el economista argumentó que “en los próximos años el problema va a depender de cómo el Gobierno desarma las obligaciones que tiene con los pasivos financieros del Banco Central (las Lebac, las Leliq y los pases) que es una cifra astronómica que genera un déficit cuasi fiscal monstruoso. Está en la habilidad en desarmar esa bola de nieve que está creciendo, y que lo vimos también en el Gobierno anterior” y agregó que “la forma de esterilizar el dinero que se emite en la economía es retirándolo mediante alguna situación especial como el endeudamiento del tesoro o endeudamiento del Banco Central, y eso después hay que desmantelarlo. Si es del tesoro es con superávit fiscal, y si es del Banco Central, sin duda, la forma que tiene el Banco Central de licuar su pasivo, es devaluando”.

