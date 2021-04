Un geriátrico inhabilitado y ancianos expuestos a contagiarse de coronavirus que se quedaron sin la dosis de la vacuna

Un geriátrico de Posadas registró un brote de coronavirus y son 6 los adultos mayores que se encuentran internados recibiendo plasma. Se trata de la residencia La Familia, que no está habilitada y recibió una denuncia.

Son 22 los residentes, de los cuales 6 dieron positivo de coronavirus y se encuentran internados en el Hospital de Fátima. Mirta Soria, directora de Gerontología del Ministerio de Salud de Misiones contó a Misiones Online, cual es la situación que descubrieron en ese lugar.

“Nos enteramos por una denuncia y estuvimos allí el jueves pasado con el grupo del Observatorio de Residencias Geriátricas y vimos lo que estaba pasando en ese lugar”, contó.

Según se pudo saber las instalaciones no estaban preparadas de forma adecuada, ya que no cumplía con los protocolos básicos, no había termómetros, el ingreso del personal era sin control de temperatura ni uso de alcohol, retiro de residentes y reingreso por parte de familiares sin protocolos.

Día después de la visita del Observatorio, una residente levantó fiebre y presentó síntomas de coronavirus, sus familiares la retiraron del lugar para hisopar, dando resultado positivo.

“El domingo se detectó a una persona mayor que resultó positivo para coronavirus y fue internada en un sanatorio privado, a raíz de esto el lunes se hisopo a los 22 residentes y dieron 6 positivos. Fueron trasladados hoy al Hospital de Fátima para recibir un tratamiento con plasma”, indicó Mirta Soria.

El resto de los residentes permanecen dentro del geriátrico y esta mañana llegaron dos ambulancias que trasladaron a más personas.

Los abuelos se quedaron sin vacunas

Dentro de la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Ministerio de Salud de la provincia de Misiones priorizó la inoculación de personas residentes en hogares de larga estancia.

Se estima que solo en Posadas hay 40 hogares, de los cuales 5 están habilitados por el Ministerio de Salud y la Municipalidad. Frente a esta situación son muchos los adultos mayores que no recibieron la dosis de la vacuna por no estar registrados.

“De todas las residencias a nivel provincial que tenemos conocimiento fueron vacunados desde el 20 de febrero, de los que desconocemos no podemos hacer nada”, expresó Mirta.

SL-EP