Femicidio en Los Toldos: la pareja de Analía Maldonado tenía 7 denuncias por lesiones, violencia y abuso sexual

Se trata de Samuel Llanos (40). Testigos lo vieron salir de la localidad con su auto. La Justicia trata de confirmar si el cuerpo hallado es el de Analía.

En Los Toldos sabían de las denuncias y de los maltratos a los que había sometido a sus ex parejas. Por eso, cuando Samuel Llanos (40) comenzó una relación con Analía Cecilia Maldonado (40), sus amigas se preocuparon.

En poco tiempo estaban conviviendo y el vínculo se convirtió en violento.

Llanos es fisicoculturista, tiene un gimnasio y había sido empleado municipal. Se desempeñaba como personal de tránsito pero le anularon el contrato después de las denuncias de sus ex parejas.

Antonella estuvo en pareja con él durante dos años y tuvieron una hija que ahora tiene 9. Él ya tenía otros dos, producto de relaciones anteriores, de 20 y 21 años.

«Me trataba mal delante de la gente, me humillaba. La última denuncia la hice porque vino a mi casa a querer pegarme. Me sentí sola porque fui a la comisaría y me dijeron que era un violento pero quedó ahí», contó Antonella en diálogo con TN.

La última vez que supieron algo de Analía fue el sábado por la noche, cuando los vecinos escucharon gritos en la casa de Mariano Moreno 757. Analía no llegó a denunciar a Llanos, que tenía un largo prontuario.

La primera denuncia fue de una mujer el 10 de diciembre de 2009, intervino la fiscalía N° 9 de Junín y el Juzgado de Paz de General Viamonte.

Al año siguiente, el 17 de diciembre de 2010, la madre de su hija lo denunció por hurto y violencia doméstica, en esa causa intervino la fiscalía N° 4 y, de nuevo, el juzgado de paz de General Viamonte.

Volvió a hacerlo en julio de 2012 otra vez por violencia de género.

En mayo de 2016 otra causa en la que intervino la Fiscalía N° 9 por lesiones leves y violencia familiar. Igual que en enero de 2017 en la que intervino la UFI 6, siempre respondiendo al Juzgado de Paz de General Viamonte. Dos días después, otro familiar volvió a denunciarlo por violencia familiar.

En marzo de 2017 volvió a tener una causa en su contra pero esta vez por abuso sexual, con intervención de la UFI 6 y el mismo juzgado. Todas estas denuncias fueron registradas como «infracción a la ley 12569».

La última, tiene fecha del 8 de febrero del 2020 de nuevo por lesiones graves y violencia familiar por un familiar.

La estrategia de Llanos para silenciar a las mujeres o familiares que se atrevían a denunciarlo se repite en otros contextos atravesados por la violencia de género. Ante varias de las causas, él presentaba contradenuncias por amenazas o lesiones leves. También habría acusado a una de sus parejas porque -según su testimonio- no le permitía ver a uno de sus hijos.

Desde el 20 de marzo de 2020 hubo 279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según datos recolectados por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

De ese total, 35 de los femicidas ya habían sido denunciados y tenían antecedentes por violencia. Otros 18 eran miembros de fuerzas de seguridad.

Entre enero y diciembre de 2020 la línea 144 recibió 108 mil comunicaciones de personas, en su mayoría mujeres, pidiendo ayuda o asesoramiento para denunciar situaciones de violencia.

Fuente: Clarín

CM-CP