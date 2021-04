Nanotecnología: de Black Mirror a la vida real

Cada vez más, soluciones que parecen extraídas de una película de ciencia ficción se hacen presentes en diversas industrias. El mercado de la nanotecnología alcanzará los US$ 126.8 mil millones para 2027, según las previsiones del informe Global Nanotechnology Market (by Component and Applications) de Research & Markets.

La nanotecnología es una revolución que está transformando permanentemente industrias enteras como la medicina, la energía y la informática.

Actualmente se encuentra en la informática, en los circuitos integrados, las memorias y los procesadores de una computadora o celular, pero es tan grande su potencial para generar soluciones, que se espera que alcance a todas las industrias.

No se trata solamente de hacer lo mismo a una escala infinitamente menor (un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro), sino que la manipulación de la materia también permite encontrar nuevas soluciones a los problemas cotidianos de las personas, los gobiernos y las empresas. Su potencial es tal que, según el informe Global Nanotechnology Market (by Component and Applications) de Research & Markets, el mercado de la nanotecnología alcanzará los US$ 126.8 mil millones para 2027.

Pero, ¿por qué es tan importante conocer la nanotecnología? Porque tarde o temprano esta revolución estará presente en todas las industrias, ofreciendo resultados sin precedentes. Actualmente se encuentra en la informática, en una incesante carrera hacia la miniaturización de los productos. Gracias a ella, obtenemos equipos más eficientes, rápidos y pequeños.

“En Nutanix escribimos y pronosticamos el futuro basándonos en una previsión del impacto de estos nuevos elementos en las organizaciones. Desde retinas informatizadas hasta sistemas de diagnóstico del tamaño de una píldora, veremos literalmente miles de nanoproductos en el Internet de las Cosas, que exigirán una infraestructura ágil e hiperconvergente”, comenta Andrés Hurtado, vicepresidente de Latinoamérica de Nutanix, compañía líder en software de computación en nube privada, híbrida y múltiple.

La nanotecnología aparece en las películas y series de ciencia ficción como un futuro lejano, como en el episodio de Black Mirror en el que nanobots con forma de abeja se encargan de polinizar el planeta. Sin embargo, en la vida real no estamos tan lejos: investigadores de la Universidad Estatal de Arizona y el Centro Nacional de Nanociencia y Tecnología de China anunciaron en Nature Biotechnology que están trabajando en nano-robots de ADN capaces de detectar y erradicar tumores en tan sólo 48 horas.

Además, aunque no impliquen la manipulación de átomos en sentido estricto, ya se venden al público cremas solares con micropartículas protectoras y fundas para asientos de autos que son inmunes a las manchas de café, gracias a la manipulación nanométrica de la materia.

En el marco de la pandemia de Covid-19, gobiernos, empresas e instituciones científicas de todo el mundo se encuentran invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en nanotecnología para enfrentar la pandemia.

la Universidad Bilkent (Turquía), por ejemplo, un equipo de investigadores desarrolló un sistema de diagnóstico de virus “in vitro” que se puede utilizar para detectar el virus SARS-CoV-2, llamado Diagnovir, utilizando nanotecnología. Se trata de un sistema de identificación de base óptica que cambia el color del brillo en presencia del virus. También se están utilizando nanotejidos y nanofibras para fabricar barbijos de forma más eficaz.

“En los próximos años, todas las investigaciones que se están desarrollando producirán una nueva generación de productos y servicios basados en la nanotecnología. Y como siempre, cuando esto ocurra hay que estar preparado para ello”, concluye Hurtado.

