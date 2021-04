Balneário Camboriú: «No se vive con pánico ni miedo social», afirmó un misionero radicado en la ciudad balnearia

Misiones Online habló con Hugo Hirsfeld, un misionero radicado en el Balneário Camboriú que pertenece al estado de Santa Catarina, Brasil, para escuchar en primera persona como es el día a día en el país vecino y como los brasileros viven sin miedo a pesar de las restricciones, muy similares a las adoptadas por la Argentina.



Según contó Hirsfeld, quien emigró al país vecino en el mes de febrero, la situación que se vive los fines de semana está muy lejos de ser la del miedo y pánico social.

Más allá de la situación que atraviesa Brasil, considerado hoy uno de los epicentros con mayor contagio a nivel mundial, la vida en la ciudad transcurre con total normalidad.

«Actualmente volví a la facultad, por lo tanto el sábado estuve toda la tarde estudiando y a la noche salí a caminar para despejarme y me llamo mucho la atención el movimiento, la cantidad de gente en la calle, las avenidas colapsadas y los restaurantes llenos», aseguró el misionero.

«En el Balneário Camboriú las restricciones son bastante similares a las de la Argentina».

«Es muy raro ver gente en la vía pública con barbijo ya que el uso en la calle es opcional, esta en cada uno usarlo o no«, afirmó Hirsfeld.

Los medios de comunicación de Brasil muestran a diario imágenes escalofriantes, las mismas que se vieron en paises europeos como Italia y España, donde las guardias abarrotadas de gente hacen que los médicos lleguen a una situación límite: elegir a quien atender.

En este contexto el profesional aclaró que «si bien la situación en todo el país es dramática Camboriú se encuentra entre los lugares con menor cantidad de contagio dentro del estado de Santa Catarina«.

Con respecto a los protocolos existentes Hirsfeld detalló que no distan mucho de los que se toman en la Argentina «en la ciudad hay actualmente 240 casos activos y aproximadamente 50 muertes diarias, según lo expuesto en internet por los entes oficiales«.

Contó además que «el protocolo es similar al de Argentina: alcohol en las manos en spray, te toman la temperatura y el uso de barbijo es obligatorio en espacios cerrados«, sin embargo «la gente usa mal el barbijo también».

«En el Balneário Camboriú tampoco se vive con pánico no hay miedo social»

Según expresó el sanvicentino una situación muy distinta se vive en la ciudad de Blumenau «en Blumenau hay una ocupación de camas de terapia intensiva del 90% y según conocidos que tengo allá están atendiendo por privilegio«. Advirtió además que «La prioridad de camas es para el que tenga más posibilidades de sobrevivir».

Por otro lado el profesional destacó que, si bien las cepas que circulan en Brasil son más virulentas y parece no haber restricciones, el brasilero que vive en Camboriú respeta el distanciamiento y no se producen aglomeraciones de gente, motivo por el cuál no tiene tantos contagios en la actualidad.

«En la playa no hay restricciones la gente puede ir normalmente a hacer deporte o caminar, lo único no se permite la permanencia, no podes instalarte a tomar sol con sombrilla», enfatizó.

Destacó también el accionar de la policía que hace cumplir las normas de forma tajante «la policía acá es muy abrasiva se controla mucho que la gente no permanezca ni se agolpe en los lugares, así sean atractivos turísticos«.

VN-EP