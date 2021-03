Empresarios y proveedores de Misiones niegan que el precio de la carne haya aumentado un 40 por ciento este último mes

Ante el malestar por el supuesto aumento en el valor de venta de la carne durante este último mes en Misiones, comerciantes y proveedores aclararon cuál es la situación realmente y negaron que esto haya ocurrido.

Por una parte, el empresario Abel Motte aseguró que el precio de la carne en Misiones no tuvo grandes aumentos y que el kilo del producto que no puede faltar en la mesa de una gran parte de los argentinos no llega a los mil pesos como se dice. Afirmó que están muy lejos de definir costos iguales o superiores a esto; sobre todo, porque piensan que prácticamente ninguna familia misionera podría afrontar valores tan altos.

“Nosotros desde febrero hasta hoy tuvimos un aumento del 5 por ciento; no estamos hablando del 40 como dicen algunos periodistas. Quizás en algunas zonas sí sea el 40, pero no es el caso de Misiones. La provincia está trabajando muy fuerte en el autoabastecimiento, cayeron mucho los costos de producción en Misiones y mejoraron la genética”, dijo el empresario.

Señaló que hay ciertos factores en todo el proceso de producción que inevitablemente exigen que se defina un aumento en los precios y así se fijan ciertos valores de referencia mínimos y máximos. Indicó que hoy el kilo de la carne más barata ronda los 400 pesos y los más caros como el lomito, alcanza los 800 pesos, pero nunca superior a esto.

“Esto no significa que es un precio fijo, estable y estático para todos los comercios. Cada comercio tiene su forma de trabajar, saca sus rendimientos, tienen diferentes tipos de mercadería, diferente origen y esto trae diferentes costos y por lo tanto se generan diferentes precios”, explicó.

Además, señaló que la carne “sigue siendo, dentro de todas las opciones, uno de los productos más económicos que existe porque hay una relación directa entre rendimiento y precio”.

Amalia Benítez, propietaria de estación de carnes coincidió con Monte al afirmar que no existió tal aumento. Y aclaró que en el caso de que definan algún aumento no es por decisión propia ni para obtener ventajas por encima de los consumidores, sino porque hay muchos factores que inciden en todo el proceso de producción.

“Tuvimos un verano muy duro, la sequía golpeó mucho al campo; eso incide mucho en el producto final y entonces el consumidor recibe finalmente estas subas debido a un montón de factores”, señaló Benítez.

Disminuyó el consumo de carne en marzo

Los dos empresarios del rubro de la carne coincidieron en que en marzo disminuyó notablemente el nivel de venta de la carne, tal y como sucede siempre, dado que es el mes de cuaresma (mes de preparación para la semana santa) y muchas familias respetan la costumbre religiosa de no consumir carne durante un mes cada viernes.

“En esta época, con Semana Santa y Domingo de Pascuas, la gente se reúne, hace su asadito y por fin empezamos a ver una tendencia distinta”, aseguró Motte.

También señalaron que el hecho de que los chicos vuelvan a las clases presenciales incide en esta disminución, dado que las familias con chicos en edad escolar realizaron grandes gastos en útiles escolares y esto hace que caiga la demanda de carne. Reiteró que en esta época, esto es algo muy frecuente también.

Promociones y ofertas

Por otro lado, Benítez contó que debido al difícil contexto económico que está atravesando el país, piensan mucho en las oportunidades que tiene cada familia. Por eso, crean combos y ofertas con beneficios para los consumidores.

Uno de los más solicitados por la gente durante toda la semana, es el combo que ofrece 7 kilos de carne mixtas por 2 mil cincuenta pesos.

“Tenemos varios combos armados, uno es de cuatro carnes, el cual incluye pescado, pollo, cerdo y vacuno. Para esto hacemos todo un mix y una estrategia porque son todos diferentes proveedores, para poder ofrecer al cliente una verdadera oferta”, manifestó la propietaria de estaciones de carne.

Aprovechó para dejar un mensaje a los misioneros y dijo que es momento de que los consumidores puedan comenzar a hacer compras más racionales y no impulsivas. Es decir, que piensen bien lo que van a comprar, la cantidad y con qué frecuencia, no solo para cuidar el bolsillo y ahorrar, sino también para ser precavidos con el contexto epidemiológico. “Invitamos a que planifiquen sus compras”, dijo.

Nivel de Stock en las carnicerías de Misiones

El empresario Motte dejó en claro que el nivel de stock sigue estable desde principios de año, no hubo un gran aumento ni disminución.

Aseguró que por el momento y dado el contexto actual no hay evidencias de que haya un incremento muy elevando en el stock, excepto que haya una gran demanda internacional, pero por el momento no es así.

