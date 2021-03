Para la Asociación Misionera de Transportistas de Cargas el aumento en los combustibles impacta de manera negativa en el sector

El coordinador de la Asociación Misionera de Transportistas de Cargas (AMITRAC), Nicolás Oberman, afirmó que cada uno de los aumentos que hubo en el precio del combustible repercutió notablemente en el trabajo de los transportistas en Misiones.

Desde agosto hasta marzo ya hubo 7 aumentos en el precio del combustible como consecuencia del incremento en los impuestos y dejaron una diferencia de más de 15 pesos en el precio final para el consumidor.

“El transporte no es ajeno a esta situación, todo lo contrario, es el que más sufre porque cada aumento de combustible impacta de manera directa en los costos del transporte. Transportar mercadería en febrero costó 6,3 por ciento más que en enero”, aseveró Oberman.

Comentó además que lo más complicado de esto es que los transportistas no pueden trasladar estos aumentos del combustible a los costos de su trabajo, dado que hay tanta competencia que dejaría de ser rentable como antes. Por eso, optan por sostener los precios hasta por lo menos el cuarto aumento en las gasolineras, y ahí recién suben sus costos.

“El combustible puede aumentar tres veces como pasó en el mes de enero y los costos recién se ven aplicados en el cuarto aumento porque no puede ser tan reactivo, sino no se puede trabajar directamente. Los transportistas no pueden ir modificando sus fletes de manera reactiva, así como se va moviendo el precio del combustible, aunque debería ser lo correcto, pero no es lo que sucede”, señaló Oberman.

Pese a este problema, Oberman señaló que el sector sigue teniendo una gran demanda y que en este sentido lo único que cambió es la manera en la que deciden trabajar. La situación económica del país les obligó a que hoy tengan que seleccionar de manera más inteligente las cargas que trasportan dado que cuesta mucho poner un camión en marcha.

“Antes uno traía flete para un solo cliente, y ahora hasta que el camión no esté lleno hasta la capacidad permitida no se larga. Prefiero esperar tres o cuatro días y que quede durmiendo en estaciones de servicio hasta poder coordinar varios clientes y luego optimizar su carga”, explicó Oberman.

Justificó que por este motivo es que se volvió tan frecuente el retraso en las entregas, sobre todo en este último tiempo. Además, aclaró que es muy distinta la situación de algunas empresas en cuanto a esto, dado que para evitar estos retrasos contratan exclusivamente a transportistas. En este caso y debido a esta realidad, aseguró que les favorece mucho este tipo de contratos.

En este sentido señaló que apuestan tanto por transportar cargas internacionales a países vecinos como Brasil. Y agregó que muchas veces es tan buena la carga que los transportistas optan por viajar con los camiones vacíos en busca del cargamento, dado que les es más rentable ir sin ningún peso y luego volver con el vehículo lleno. Así, recaudan más de lo que tienen que gastar en volver a poner en condiciones los camiones luego de trasladar una carga pesada.

Transporte internacional

Por otra parte, Oberman comentó que el constante incremento en el combustible también afectó los valores en la logística de los transportes internacionales, que en general se arreglan a través de convenios con los países limítrofes.

Este fue el caso del convenio que tiene Argentina con Brasil en cuanto a transportar alimentos con una alta demanda como la cebolla. Esta es una de las actividades laborales más importante que tienen hoy los transportistas dentro del país y contó que debido a la situación económica ya no todos pueden permitirse ofrecer este servicio dado que piden mayores requisitos para hacerlo. En este sentido dan prioridad a los camiones que pueden ofrecer mayor carga.

