Empresas de transportes de Misiones exigen una readecuación tarifaria y una compensación al Gobierno nacional

El presidente de la Asociación Misionera de Empresarios de Transportes, Julio Horianski, dijo que el viernes pasado solicitaron una readecuación tarifaria mínima y poder presentar a la provincia los costos que surgieron en los últimos meses, para que Nación disponga una compensación como la que recibe Capital y que de esta manera no sea necesario aumentar los costos de los pasajes, perjudicando al usuario.

Cuando se autorizó el inicio de la actividad, el movimiento de pasajeros fue mínimo y durante las fiestas de fin de año hubo una mejora en el sector. Sin embargo, iniciando el 2021 volvió a tener una leve caída, pero estiman que cuando comiencen las clases, podría haber un incremento.

“Más allá de que algunos servicios se hayan normalizado, las empresas no están trabajando con normalidad, ya que no tienen autorizado el uso total de sus servicios. Además, no pueden sobrepasar la capacidad de pasajeros. Antes aparte de los pasajeros que iban sentados, podían ir algunos parados, eso no se puede hacer ahora” explicó Horianski.

Además, dijo que es difícil mantener los servicios, ya que en ciertas localidades ni siquiera hay pasajeros».

Por último, Horianski aseguró que la situación de las provincias en general, es diferente a la de la capital del país, ya que el gobierno dio una compensación a las empresas de transporte de Buenos Aires para poder mantener la actividad, pero esto no ocurrió en el interior.

“Las empresas están haciendo un esfuerzo muy grande para mantener los servicios, los empleados y demás. Las tarifas no se actualizaron, cuando el combustible, las cubiertas y los insumos subieron considerablemente, es por esto que hicimos una solicitud el viernes pasado, pidiendo una readecuación tarifaria mínima y presentar a la provincia los costos que surgieron en los últimos meses, para que nación disponga una compensación como la que recibe capital y para que no sea necesario aumentar los costos de los pasajes perjudicando al usuario” dijo Julio Horianski.

DL-CP