Vuelta a clases en Misiones: Galarza despejó dudas sobre el protocolo y criticó a los docentes autoconvocados que anuncian paro y cortes de ruta

El presidente del Consejo General de Educación explicó detalles sobre cómo actuar ante casos sospechosos o confirmados de coronavirus en las escuelas. “No vamos a cerrar una escuela ante un caso, la burbuja es cada aula”, declaró. Cambia la dinámica de actos escolares y formaciones en el patio y recordó que “nadie repitió el año, el acompañamiento para la revinculación del alumno será hasta el final”. Y sobre el reclamo de los autoconvocados, “cuando no hay diálogo es muy difícil avanzar”.

Es inminente el inicio del ciclo lectivo 2021 en Misiones y los alumnos fueron convocados el próximo 9 de marzo para el retorno de una presencialidad segura, combinada con clases virtuales. Los docentes fueron los primeros en asistir a las escuelas para la etapa de revinculación, tras un 2020 atípico por la pandemia del coronavirus, y a partir del protocolo de actuación que autorizó el Gobierno provincial, surgen interrogantes que el presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, comenzó a despejar.

En declaraciones a Red Ciudadana, el funcionario educativo consideró que “el tema del Covid es para trabajarlo muy científicamente. Los colegas nos decían que había contagios y cuando pedimos las evidencias de eso, no son más que información de personas que se conoce que tuvo Covid. Para nosotros el caso positivo es la certificación del laboratorio. A partir de ese momento se informa a Salud Laboral quien registra el caso e inmediatamente otorga una licencia por 15 días. Lo que se conoce en nuestro régimen de licencia como artículo 43”.

“Esa situación habilita al Consejo General de Educación a poner un suplente en esa plaza vacante por los 15 días y lo que más pedimos el cuidado de la burbuja”, remarcó Galarza.

Contacto estrecho y casos positivos

El presidente del Consejo General de Educación explicó que “desde Salud Laboral del Consejo se va aclarando qué se interpreta como caso de Covid positivo, cuáles son los casos sospechosos, cuál es el contacto estrecho porque muchos entienden que por estar en un aula ya es un contacto estrecho, pero la verdad es que, sin en esa aula se respetaron los protocolos, si todos están con barbijos, si se mantiene el distanciamiento, si las aulas están ventiladas y hay un caso positivo, es muy difícil que haya contagiados. No obstante, hay que tomar las precauciones”.

Indicó que “estar más de 15 minutos las dos personas a una distancia inferior a dos metros, ahí se puede producir el contagio. Pero no en los casos donde hay cuidados a partir de protocolos”.

¿Qué pasa si se detecta un caso de Covid en un docente?

El caso confirmado es a partir de laboratorio. Si hay alguien con síntomas, aconsejamos el aislamiento. En el caso de los test aleatorios, si se detecta un caso positivo, se aisla, y si el docente comienza a sentir los síntomas en la escuela, en todos los establecimientos, por protocolo, estamos estableciendo un ámbito de resguardo de aislamiento para los casos sospechosos de Covid hasta que se activa el protocolo de evacuar el curso porque hay que entender que la burbuja es el curso, no toda la escuela”.

“Si hay un caso sospechoso no podemos cerrar la escuela, es el curso donde estuvo trabajando el docente. Se aisla, se aguarda la sanitización y el resultado del examen de ese caso, porque en un primer momento es sospechoso”, aclaró el funcionario.

Presencialidad segura

Otro aspecto que abordó Galarza en la nota periodística, fue la modalidad de dictado de clases donde no en todos los casos, operará de la misma manera. “Siempre aconsejamos que la vuelta a la presencialidad no supere el 50% de los grupos, excepto en aquellos lugares donde no existe circulación viral. Ahí si se puede ampliar al 100% y hay que reconocer que, en zonas rurales, son escuelas chicas”.

Adelantó que “las instituciones están organizando los grupos para el regreso, venimos manteniendo reuniones con los supervisores de los diferentes niveles para establecer las comunicaciones que van a salir desde las escuelas hacia las familias para organizar los grupos”.

“Las escuelas ya están notificando a los padres de quienes son los chicos que van a ingresar esta primera semana en los casos de las escuelas que están optando por hacer una semana presencial y una semana no presencial”, expresó Galarza. Y agregó que “hay otras escuelas que nos están mencionando que, por razones de vinculación pedagógica, prefieren hacer lunes y martes un grupo o un ciclo, miércoles jueves y viernes otro ciclo. Tratan de que se acoplen los chicos para que no tengan tantos días fuera de la escuela”.

Síntomas y ausencia justificada

También Galarza explicó que “si un docente o un alumno se levanta para ir a la escuela, tiene fiebre, tos o le duele la garganta, se quedan en la casa preventivamente. Cuando tienen padres con síntomas también deben quedarse en la casa o si hay casos positivos no deberían ir, porque son contactos estrechos”

Anunció el presidente del Consejo que, en esos casos, “no se va a computar falta. Ya lo hablamos con los docentes, directivos y supervisores que lo más importante es el cuidado. Ese es el valor supremo, el cuidado de la salud, el cuidado de la vida. Estamos pugnando por la revinculación pedagógica y estamos queriendo retomar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Me parece que, frente a una situación como la pandemia, no tenemos que tener la mejor duda de que si un chico siente fiebre, dolor de cuerpo o tiene tos, no debería concurrir a la escuela y en estos casos son faltas absolutamente justificadas”.

Actos escolares e ingreso

Refirió Galarza que, en el caso de los actos escolares, “se realizarán bajo estricto protocolo. Los actos que se determinen no serán con toda la escuela, serán homenajes pequeños y muy reducidos en presencialidad. Evitaremos presencialidad de actos públicos en las escuelas”.

Dijo también que “ya no nos vamos a formar todos en el patio como sucedía antes. Se va a designar un curso que izará la bandera, otro día será otro curso, pero no toda la escuela a rendir homenaje a la bandera, porque ese es un momento de aglomeración que queremos evitar”.

Para la máxima autoridad del Consejo de Educación, “hay que bajar las expectativas académicas y fomentar otros valores. En el principio de la pandemia todos tuvimos una inmersión en las nuevas tecnologías y en los entornos virtuales de aprendizaje. Este año sería muy saludable para nuestra provincia que sigamos cuidándonos y que evitemos la propagación del virus. Ese es el punto central, que la educación pase por la educación en valores del cuidado, la educación emocional, porque se van a dar casos de alumnos que hace un año que no se ven y tienen muchas ganas de abrazarse y debemos tratar de preservar el distanciamiento. Eso es un aprendizaje”.

Reiteró Galarza que tras un año 2020 prácticamente sin concurrencia a las aulas, “no repitió nadie. Queremos seguir acompañándolos para revincular e insertar en el grado superior al que estuvo cursando el año pasado. Si para abril puede regularizar todas sus materias, en buena hora, pero si necesita un acompañamiento mayor, nosotros propiciamos el acompañamiento hasta fin de año para ver si puede recuperar aquellas áreas de conocimiento que aún adeuda, porque lo que no queremos es que repita”.

Autoconvocados

Galarza no esquivó el tema de los docentes autoconvocados, un grupo con menor porcentaje de afiliados en la provincia que ya adelantó su intención de convocar a un paro de 48 horas y cortes de ruta en desacuerdo por las paritarias acordadas y la decisión de volver a la presencialidad, entre otros puntos.

“No comparto en absoluto las medidas. El gobernador nos instruyó un espacio institucional de diálogo, se generó una mesa de trabajo. Este año nos volvimos a reunir en dos oportunidades y en el primer encuentro nosotros hicimos llegar la propuesta del Gobierno, en la segunda reunión ellos nos dieron su devolución. Pusieron como expectativa 18.600 pesos de sueldo básico y nos pareció excesivo, porque el, gobierno no lo puede asumir”.

Precisó que “el año pasado a marzo el básico estaba en 5 mil, el gobernador lo incrementó en un 80% durante el 2020 y este año, hemos ofrecido 13.150 de básico y 36 mil de salario inicial. Eso se fue mejorando en las mesas paritarias y terminamos en un básico de 13.650 y un salario inicial de 40 mil pesos”.

“Eso nos ubicó entre las 5 provincias con mejores salarios iniciales del país. Por eso me parece que no hay un reclamo salarial. De hecho, el básico que piden es antojadizo y no resuelve al que menos gana”, apuntó Galarza.

“Nos estuvimos ocupando del que menos gana para que gane mejor. Por eso el maestro que recién se inicia, el salario inicial se ha fijado en 40 mil pesos”, completó.

Sumó Galarza que, desde el Gobierno, “estamos trabajando en un hecho histórico, de manera directa, en 633 escuelas a las que les estamos haciendo diversas reparaciones. Los intendentes nos están ayudando en la puesta a punto y se está haciendo una inversión que hace mucho no se hacía. Estamos designando porteros por autorización del gobernador, estamos en un proceso pocas veces visto”.

Y para el final, volvió a referirse a la actitud de los docentes autoconvocados: “Nosotros quisimos negociar los 18.600 pesos que pidieron al básico y le preguntamos cómo hacemos, si iba a ser una pauta anual, cómo lo íbamos a acordar y nos dijeron que ese monto era sólo por febrero y que en tres meses querían una paritaria nueva. Cuando no hay diálogo, que es construcción conjunta, ida y vuelta es muy difícil avanzar. Y si a mí me quieren imponer un número, es muy difícil dialogar porque la provincia no puede sostener ese número”.

