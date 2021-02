Abierto de Córdoba: Juan Manuel Cerúndolo se consagró campeón y conquistó el primer título ATP de su carrera

Juan Manuel (335°) le ganó por 6-0, 2-6 y 6-2 la final del Córdoba Open a Albert Ramos Viñolas (47°). «Todavía no lo puedo creer, ha sido una semana increíble, queda sólo agradecer a todos, a la gente que me ha venido a ver, a los amigos que vinieron desde Buenos Aires, que me bancan en todas», destacó Cerúndolo.

A los 19 años, Juan Manuel Cerúndolo (335°) está viviendo la semana de la primera vez. El zurdo ganó los tres partidos de la qualy y se metió al cuadro principal de Córdoba Open, su torneo debut a nivel ATP. Los siete triunfos consecutivos, récord personal, lo depositaron en la final del torneo local, donde venció al experimentado español Albert Ramos Viñolas (47°) para conquistar así el primer título ATP de su carrera.

«Todavía no lo puedo creer, ha sido una semana increíble, queda sólo agradecer a todos, a la gente que me ha venido a ver, a los amigos que vinieron desde Buenos Aires, que me bancan en todas», destacó Cerúndolo, que en el partido decisivo contó con el apoyo de los amigos que viajaron este domingo temprano desde la capital para apoyar a la revelación del Córdoba Open.

De este modo, Cerúndolo se convierte en uno de los argentinos más joven en consagrarse campeón, con 19 años; el récord le pertenece a Guillermo Pérez Roldán, que tenía 17 años, 5 meses y 20 días cuando conquistó Munich, en 1987. Sí es el jugador de nuestro país de menor edad en consagrarse en el nivel ATP desde Guillermo Coria, que tenía 19 años, 1 mes y 5 días cuando obtuvo el torneo de Viña del Mar, en febrero de 2001.

Fuente Olé y La Nación

