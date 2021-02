“Mi caso es similar al de Úrsula, necesito que alguien pare a este hombre” aseguró la mujer agredida por su ex pareja en Roca

“Necesito que me ayuden, que alguien pare a este hombre”, dijo Noelia Teminski, luego de que su ex pareja la atropellara mientras viajaba en su vehículo con su bebe. El hecho sucedió en Gobernador Roca y esta mañana las partes presentaron declaración en el Juzgado N° 7 de Posadas.

El pasado domingo en Gobernador Roca, cuando la mujer de 34 años viajaba en un Chevrolet Corsa junto a su actual pareja y una beba de 4 meses, su ex pareja los persiguió hasta atropellarlos. Se trata de Alfredo Tarnowski quien guiaba otro auto con el que colisionó al vehículo familiar y posteriormente amenazó a Noelia y a su pareja. La escena quedó registrada en un video del celular de la mujer.

Noelia se separó de su ex marido hace 4 años, debido a que en reiteradas oportunidades él ejercía violencia física y psicológica. “Salí a dar un paseo con mi actual pareja y mi bebé de cuatro meses, y cuando veníamos, mi ex esposo nos encontró por el camino y empezó una serie de maniobras bruscas (con el auto), terminando arrastrando el auto girando 180°”, comentó la mujer.

Esta mañana se acercaron ambas partes a declarar ante el juez que instruye la causa. El hecho tomó relevancia luego de que se viralizó un video de la agresión del hombre, que a bordo de un auto, embistió el vehículo en el que viajaba su ex pareja junto a una bebé.

El momento de la agresión.

“Vine y dije todo lo que pude por primera vez. Sentí que se me escuchó y espero que sirva para algo, en representación mía y de todas las mujeres que están pasando por situaciones similares. Espero que empiecen a cambiar las leyes por mí, por mi bebe y por todas las mujeres que están pasando por lo mismo”, comentó Noelia minutos después de finalizar la declaración ante El juez.

Noelia sostuvo que las agresiones se dieron una vez que comenzó la relación, hasta que en el 2016 decidió separarse. “Hubo ocasiones que tuve que ir cuatro veces a la comisaría para que me tomen la denuncia”, comentó Noelia.

“Ahora resta esperar a que el juez haga su trabajo, que escuche las partes y diga lo que resuelve pero lo único que le pido al juez es que sea justo”, expresó Noelia a Misiones Online.

Además dijo, “quiero tener la posibilidad de tener una familia, de estar con mi compañero que es la persona que amo, poder darle un futuro a mi bebe, estar juntos y que ella pueda crecer sana, salva, y libre”.

Similitudes con el caso de Úrsula

Mientras el país está conmocionado por el femicidio de Úrsula Bahillo, esta mujer misionera decidió enfrentarse a su ex pareja y reclamar que la justicia la escuche a tiempo.

“El caso de Úrsula se dio a conocer y me sentí muy identificada con todo lo que a ella le pasó, era una situación en muchas cosas idénticas a la mía y creo que a lo mejor mediante la viralización del video pude conseguir que se me esuchce a tiempo pero eso no lo se en este momento, recién voy a saber si fue a tiempo o no en el momento que el juez dicte su sentencia”, concluyó.

