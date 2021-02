En El Bolsón denuncian 10 incendios por día

«Actualmente existe una crisis hídrica, hay temperaturas muy altas y no se esperan lluvias», remarcó el Gobierno de Río Negro.

El Gobierno de Río Negro advirtió hoy que «diariamente hay diez denuncias por incendios» en El Bolsón, mientras que la cifra se eleva a «más de 30» en Bariloche, por lo que instó a la población a no hacer fogatas para evitar desastres naturales ocasionados por el fuego.

Mientras continúa el trabajo de más de un centenar de brigadistas en el combate contra las llamas, la Gobernación patagónica planteó el duro escenario que se vive en la región cordillerana.

En el mensaje publicado en la red social, la Gobernación encabezada por Arabela Carreras subrayó que «actualmente existe una crisis hídrica, hay temperaturas muy altas y no se esperan lluvias».

«Por eso, es importante colaborar con los brigadistas y no hacer fuegos», agregó.

Ayer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a diez brigadistas más para fortalecer los recursos que combaten el incendio forestal cercano a El Bolsón, con focos que están «contenidos, no controlados», dijeron las autoridades.

Desde la zona afectada, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera ambiental nacional, Sergio Federovisky, declaró que «algunos de los focos del incendio» forestal que se inició el 24 de enero pasado en Cuesta del Ternero «están contenidos, no controlados», al participar en una conferencia de prensa en la localidad andina de El Bolsón junto a autoridades provinciales y locales.

«Creo que seria una irresponsabilidad decir que (el fuego) está controlado, porque el control implicaría que la situación no va a volver a crecer y no sabemos, no podemos decir que eso no vaya a ocurrir», señaló Federovisky.

En tanto, el ministro del área, Juan Cabandié, agradeció esta tarde por Twitter «a los 148 brigadistas del SNMF, @ParquesOficial, de Catamarca, Córdoba, Jujuy y Neuquén; que componen la dotación que maniobra sobre los focos activos y evita la propagación de los mismos para el fin de este #ecocidio».

Fuente: Telefe Noticias

CM-CP