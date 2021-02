Chango Spasiuk: “Mi fuente de inspiración es esa sombra que el corazón ansía”

Horacio “Chango” Spasiuk fue el primer invitado del ciclo 2021 de #Entrevista Federal. En diálogo con periodistas de Radio Nacional de todo el país, el acordeonista y compositor recordó sus primeros años en la música, habló de la inspiración que hay detrás de sus composiciones y presentó su último disco “Hielo Azul, Tierra Roja”, realizado junto al guitarrista y compositor noruego Per Einar Watle.

Chango Spasiuk – Radio Nacional

“Tenía una historia para contar, y valía la pena compartirla”. Así define sus primeros pasos en la música. A fines de la década del ’80, el artista, como pudo, comenzó a darse a conocer. Cuenta que fueron años en los que recorrió el país y aprendió de los músicos más importantes de la Argentina, como Horacio Guarany o Atahualpa Yupanqui.

“Esos primeros años fueron muy impactantes y muy inocentes, haciendo las cosas como podía. Por eso tengo mucho cariño por mis primeros discos”, expresa.

“La música es una construcción estética en la cual conviven muchas cosas del hombre. Uno le puede encontrar muchas lecturas, y todas ellas son legítimas”.

Por otro lado, Spasiuk habla sobre la inspiración que se encuentra detrás de sus composiciones y asegura que compone la mayor parte de su música “buscando texturas y colores sonoros, en el piano o el acordeón”.

“Vengo de un lugar de mucha diversidad, sonora, de colores, visuales, de naturaleza y de una tradición que se nutre de mucha diversidad de sonidos. Pero, en el fondo de todo eso, lo que busco es lo que dice Atahualpa: ‘No entiendo mi rodar por el mundo, si no he de hallar la sombra que el corazón ansía. Quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día, he de escuchar un día’. Mi fuente de inspiración es ese estado del corazón”, afirma.

“Mi fuente de inspiración es esas sombra que el corazón ansía”.

Al ser consultado por su último disco, “Hielo Azul, Tierra Roja”, realizado junto al guitarrista y compositor noruego Per Einar Watle, asegura que fue una experiencia “muy bella”. Además, remarca el “profundo respeto” del artista nórdico y señala “hay un montón de canciones compuestas por él que parecen compuestas por mi”.

“Siempre hay un punto de contacto cuando vos realmente querés estar conectado con el otro”

En otro orden, celebra la declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero advierte: “Es un llamado de atención, porque nos invita a volver a mirarnos y repensarnos otra vez, y resignificarnos de otra manera. Es una invitación a repensar el género. Hay que llenar de contenido a ese nombramiento”.

Por último, describe la difícil situación que atraviesa el sector ante las restricciones que impuso la pandemia y revela que lo más duro fue darse cuenta de la fragilidad de su economía. “Tengo que repensar mi trabajo desde otro lugar”, sostiene.

Fuente: Radio Nacional

DL-CP