A seis años del retiro de Juan Román Riquelme, para muchos el último 10 del fútbol argentino

Se cumplen seis años de un hecho que no sólo causó impacto en el fútbol argentino, sino también mundial, el retiro de Juan Román Riquelme. “Para mi es un día… no se si llamarlo especial, pero es un día importante en el cual he tomado la decisión de no jugar más al fútbol”, anunciaba aquel 25 de enero de 2015 quien por muchos es calificado como el último 10.

La noticia llegaba 49 días después de su última función como futbolista profesional. Aquella vez (7 de diciembre de 2014), Riquelme había logrado devolver a Argentinos Juniors, equipo en el cual hizo las inferiores, a la Primera División, luego de un empate 1-1, en La Paternal, ante Douglas Haig de Pergamino.

“He tenido la suerte de devolverle a Argentinos todo lo que me enseñó de chico. Creo que ahora estamos a mano. Ahora quiero descansar, comer asado y pasarla bien”, declaró Román tras el ascenso. Y, ante la pregunta sobre su posible retorno a Boca, soltó “No lo se, ahora estoy contento”.

Se cumplen seis años de un hecho que no sólo causó impacto en el fútbol argentino, sino también mundial: el retiro de Juan Román Riquelme. «Para mi es un día… no se si llamarlo especial, pero es un día importante en el cual he tomado la decisión de no jugar más al fútbol», anunciaba aquel 25 de enero de 2015 quien por muchos es calificado como el último 10.

La ilusión de los hinchas xeneizes de ver a su ídolo retirarse con la camiseta azul y amarilla llegó a su fin aquel enero de 2015, con el anuncio que hizo en los micrófonos de ESPN el propio Román, quien ya estaba enfrentado con Daniel Angelici, que por aquel entonces era presidente de Boca.

El partido de despedida de Juan Román Riquelme

Pese a que no pudo retirarse oficialmente con la camiseta de Boca, Riquelme siempre dejó en claro que su encuentro homenaje va a realizarse en La Bombonera, aunque por ahora no se sabe cuándo será.

Luego de muchas especulaciones, la fecha establecida para el partido despedida era el 12 de diciembre de 2019, justo el Día del Hincha de Boca. Sin embargo, el evento se terminó suspendiendo por la participación del 10 en las elecciones del Xeneize.

Después de la victoria en aquella contienda electoral, Román, vicepresidente 2° de la institución de la Ribera y líder del Consejo de Fútbol, parece estar muy abocado a sus funciones en el club y, por el momento, el encuentro homenaje no tiene fecha definida.

#Deportes Diego Dabove fue presentado hoy oficialmente como nuevo director técnico de San Lorenzo https://t.co/CWHmFmFM03 pic.twitter.com/p6IRG7Pd4m — misionesonline.net (@misionesonline) January 25, 2021

Fuente: TyC Sport

SL-CP+EP