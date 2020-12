El dolor de una madre de Eldorado que perdió a su hijo en Navidad: “No lo puedo recuperar, pero quiero que los asesinos paguen”

Idalina Silvero, la madre del joven de 25 años que fue asesinado en inmediaciones del Barrio Elena de la localidad de Eldorado, hizo un pedido de justicia para que todos aquellos que puedan tener información sobre qué paso en la madrugada del 25 de diciembre, cuando ocurrió el presunto homicidio, se acerquen a declarar.

Idalina Silvero – Red Ciudadana

Idalina manifestó que “jamás me imaginé que podría pasar eso con alguno de mis hijos. Nicolás es el más chico de mis hijos varones, era divertido, tenía muchos amigos y siempre que él salía yo estaba tranquila porque sabía que siempre estaba con su grupito y por algunos que se pasan de droga, de bebida o porque pasó por al lado nomas, pasan estas cosas. Yo le eduqué a mi hijo de buena manera, para que sea respetuoso y trabajador. Hace 2 meses había llegado de Buenos Aires y le hicieron esto”.

Respecto de la causa, dijo que la justicia está actuando muy bien. Hasta el momento hay un detenido y siguen investigando para determinar si hubo más implicados en el hecho. Además, aseguró que están buscando un abogado que acompañe a la familia.

Por otro lado, comunicó que el lunes van a manifestarse frente al juzgado en el Kilómetro 9. “Yo sé que no me van a devolver a mi hijo, pero esto no se va a quedar así. Yo quiero justicia y pido cadena perpetua, porque nadie me va a devolver a mi hijo y hoy me tocó a mí, pero podría haberle tocado a uno de ustedes”, dijo acongojada la madre.

ZF-A