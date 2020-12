Emanuel Toranzo: «De Misiones nunca me fui»

El reconocido chef oriundo de Hurlingham, se encuentra hace unos días en la tierra colorada. Luego de visitar otras provincias, con respeto absoluto y riguroso de las medidas sanitarias y habiéndose realizado los test correspondientes con resultado negativo, ingresó a Misiones «porque tiene ese no se qué».

«Vine a Misiones por las alianzas, las relaciones y a retomar las actividades que fuimos dejando por el tema de la pandemia. La idea es afianzar también, con nuevos protagonistas, lo que es Arte Al Plato, Unidos a Fuego (nuevo proyecto) y todas las acciones que se generan a nivel social, por medio de Alimendar» remarcó.

Cabe señalar que el chef Emanuel Toranzo, es embajador de la Red a nivel Latinoamérica.

«Unidos a Fuego» comenta, es un nuevo proyecto que nació en medio de la pandemia. «Específicamente en Hurlingham, junto a Miguel Acosta que es propietario de una boutique de proteínas en la zona de San Martín (Bs. As.). También está Fernando Monasterio, que es el de la parte audiovisual de todo esto (videos, etc)». El Chef de Molto detalla » se trata de un programa con la modalidad de reality show, donde vamos a ir visitando distintas ciudades, mostrando la gastronomía o los emprendimientos gastronómicos dentro de la misma. Tanto el almacén de José que tiene más de 50 años vendiendo fiambre… como las diferentes empresas gastronómicas, como restaurantes, etc. con el fin de potenciar y enaltecer la gastronomía local».

Emanuel es un ser querible. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo, destacan su alegría, creatividad y calidez humana; que bien podrían hacerlo pasar como un misionero más. Lo cierto es que Toranzo no siendo de acá se siente más nativo que nunca «de Misiones nunca me fui.Siempre estoy. Es un amor que no tiene explicación. Amo esta provincia y me siento parte de ella, la adopté hace rato».