Este año sin Fiesta del Inmigrante, las colectividades de Oberá se adaptan y ofrecen su gastronomía a los visitantes del Parque de las Naciones)

La pandemia de coronavirus obligó a suspender este año la reconocida Fiesta Nacional del Inmigrante, sin embargo, las colectividades ofrecen igualmente su gastronomía típica en el marco de la apertura al turismo interno.

Desde fines de la década de los noventa, el Parque de las Naciones es sin dudas uno de los lugares más emblemáticos que tiene la Capital del Monte. Conocido por ser la sede de la imponente Fiesta Nacional de los Inmigrantes, el predio, de aproximadamente 10 hectáreas, donde se emplazan las casas típicas se encuentra a pocos kilómetros del centro de la ciudad demarcado por la calle Ucrania, la Ruta Nacional 14 y la Avenida Andresito.



El recorrido por senderos rodeados de vegetación autóctona y la mezcla de jardines que cada casa típica tiene, hacen de este espacio un lugar único que invita a disfrutar a quienes lo caminan. La propia infraestructura del Parque permite al visitante recrear las historias de aquellos primeros inmigrantes que llegaron a estas tierras para dejarnos su vasta huella e identidad cultural. Además de una oferta gastronómica única donde se fusionan conceptos; la cocina tradicional de cada casa y el entretenimiento con música en vivo para pasar un momento especial.

Nosotros queremos un “Parque de las Naciones activo” indicaron desde la Subsecretaría de Turismo, bajo el marco de la edición 2020 del “Mejor Oberá” teniendo en cuenta esta acción asociativa entre sectores y con el objetivo de seguir posicionando a la ciudad, como un epicentro turístico que muestra todo su potencial a quienes la recorren.

En esta oportunidad, la idea es continuar con una actividad ya implementada en septiembre, que son las visitas guiadas gratuitas realizadas por profesionales que invitan a recorrer el circuito “casas típicas” y finalizar degustando las exquisiteces que cada una de ellas viene elaborando tanto para almorzar como para cenar.

Asi lo destacó el subsecretario Antonio “Tony” Lindstrom, quién además indicó que las mismas saldrán desde la oficina (en el acceso al Parque por calle Ucrania) hoy, el sábado a las 18:30 y el domingo a las 10:30 y a las 17:00 con una capacidad de hasta 10 personas previa reserva al número +543755567129.

El trabajo de las Colectividades

Son 5 las casas que se sumaron a este desafío. Muchas de ellas vienen trabajando con protocolos específicos, desde hace meses con actividades diversas. Las “peñas” de la Colectividad Checa se han vuelto populares y los miembros para esta oportunidad apostaron a un espectáculo para toda la familia, según ellos mismos describen. “Para hoy, tenemos previsto una cena show, con Andy Gaona y para el domingo al mediodía un almuerzo show con “Pablo y su grupo” que son artistas populares. Los checos, manifiestan que la idea de armar eventos de esta naturaleza es para ayudarse mutuamente, tanto a los artistas como a la colectividad. Rosalía Sylka, representante de la Colectividad, detalló que han preparado un menú de comidas rápidas y un menú plato típico con un costo acorde a los tiempos que se viven.

“Pensamos en la familia y trabajamos con ese objetivo” dijo Sylka. “Como somos una colectividad chica, nos pusimos a trabajar para ver qué hacer y cómo poder llevar adelante esta situación que es difícil para todos”. Señaló que además de brindar un servicio, también nos fijamos como meta que el mismo sea atractivo, fuimos viendo, probando lo que la economía permite hoy. “La idea fue hacer un menú, para que la gente pueda venir, pagar y disfrutar, pero no solo una vez sino que nos acompañe siempre” dijo. “Y lo que hacemos es ponernos en el lugar de todos” expresó.

Al referirse a la organización interna de la casa y como se han reinventado, contó que se han diversificado en cuanto roles. “Como las prácticas del ballet las tuvimos que suspender, porque se ajustaron al protocolo, algunos chicos del ballet fueron a la cantina”. Ejemplificó, “el director del Ballet es nuestro dj, la directora del ballet se encarga de la cantina, la encargada de jóvenes es la jefa de mozos, al que le gusta fritar papas pues, lo hace y cada uno encontró su lugar”.

“Las personas mayores como son de riesgo y no pueden venir a compartir con nosotros preparan pickles desde sus casas, o escabeches. Otros lavan y planchan los manteles en sus casas y nos los acercan para cada actividad que tenemos y así nos cuidamos entre todos como una gran familia”. También destacó que son conscientes de lo que están haciendo, porque hay muchas personas que dependen económicamente de lo que se genera con cada evento que realizan. Y opinó que la idea es salir fortalecidos de esta situación que estamos atravesando, porque nos involucra a todos. “En los momentos difíciles es donde destacamos la unión y el hecho de querer salir adelante para que el futuro sea aún mucho mejor”, finalizó.

En el mismo sentido, Jorge Motta, representante de la Colectividad Ucraniana, comentó que han decidido sumarse al evento del Mejor Oberá y para ello esperan recibir al visitante hoy, el sábado por la noche y el domingo en el almuerzo. Para ello han preparado el Show del grupo local “Trío da Capo” que animarán las tres jornadas con música variada pero especialmente regional. Detalló que el protocolo los ha autorizado a recibir como máximo a 70 personas y que son muy estrictos con las medidas de bioseguridad que se exigen, como el uso obligatorio de barbijos para llegar a la casa, la cantidad de 7 personas por mesa y la distancia de dos metros reglamentaria dentro del salón entre mesa y mesa. Al margen del uso del alcohol en gel, y los sanitizantes sumado al registro de las personas que asistan. Con respecto a la reestructuración que han hecho, indicó que el sistema de reservas es parte de la nueva metodología que han implementado. Y que también se vieron obligados a cambiar la forma en la que servían los platos típicos. Explicó que antes de la pandemia ellos se manejaban con el sistema de buffet al peso, y que ahora utilizan un menú a la carta con un plato específico y bebidas. También mencionó que una cuestión significativa e importante de este año tan particular tiene que ver con el ballet típico ucraniano.

“La danza es algo muy característico de nuestra colectividad y este año tan particular por cuestiones de protocolo no la pudimos implementar”. “Las limitaciones para realizar las coreografías típicas de nuestra cultura, no se pueden implementar con los protocolos establecidos”. “Nuestros niños vestidos típicos haciendo coreografías este año particularmente no se va a ver”. Al igual que la interacción con los adultos mayores que son tan importantes en las preparaciones de nuestros platos típicos, al ser considerados grupo de riesgo se ha limitado mucho su participación a otras formas que no son precisamente las presenciales” sostuvo.

Lo mismo destacó Ana Mazelescky de la Colectividad Rusa Bielorrusa, que en el recorrido de la cocina recordó a las pioneras de la colectividad. “En otra oportunidad acá en un evento grande está cocina estaría llena de señoras mayores sentadas haciendo nuestros platos típicos, ahora no están porque las estamos resguardando” dijo. “Ellas son claves e importantes en la preparación de las comidas porque nos transmiten las recetas, pero debido a esta situación tan especial, no están y eso nos toca lo emocional, obviamente las extrañamos, pero le ponemos alegría cada vez que las recordamos y les contamos como nos está yendo y las expectativas que tenemos ante un evento nuevo” recalcó.

Mazelescky habló también de cómo se preparan para este fin de semana y contó que van a realizar una cena show para el sábado, con una familia que toca instrumentos tradicionales rusos. Invitó a realizar las reservas a través de las redes sociales, y pidió a la comunidad obereña que también acompañe estas iniciativas. Comentó que tuvieron que modificar algunos platos típicos, y que la colectividad tiene una capacidad habilitada para 80 personas.

También se refirió a los cuidados que tienen con respecto al protocolo, su implementación tanto en la Casa como en el Museo, que incluso están con algunas modificaciones porque están armando una interesante biblioteca y otros obsequios que le van regalando las propias familias que conforman la colectividad.

Por otro lado la Colectividad Francesa propone pasar la tarde del domingo. Maximiliano Iurgely invitó a los visitantes a merendar. Contó que con su grupo han puesto su esfuerzo en ofrecer una gran variedad de infusiones, jugos, licuados, y smoothies. Así también detalló que contarán con sus tradicionales crepes, dulces como salados.

El típico eclair, profiteroles, y la vedette de la casa que es la torta marquise, en su versión sin TACC. Ofreciendo un vasto menú para pasar una tarde al aire libre con mesas ubicadas estratégicamente en el Patio de la Colectividad, dispuestos para que las familias puedan pasar un grato momento de esparcimiento contemplando el verde que rodea los senderos del Parque. Remarcó que no es necesario la reserva previa, pero dejó su celular para quienes deseen hacerlo.

Turismo interno

Desde hace meses que la ciudad ha logrado convertirse en un punto privilegiado en materia de turismo interno a escala provincial, y este fin de semana, durante el “Mejor Oberá” las alternativas de alojamientos con descuentos del 50 por ciento son muchas. A continuación el listado de los Alojamientos habilitados

–Hotel Anahi ubicado en Santiago del Estero 34

–Hotel El Eden Ubicado en Bogotá 1850 y RN 14

–Cabañas Guacurarí ubicadas en la Ruta Provincial 5 1734

–Cabañas Doralia ubicadas Colectora Ruta Provincial 5 N° 1451

–Cabañas Sueño Azul ubicadas José Hernández 1729

–Cabañas Oberá ubicadas Picada Sgto Cabral 307

–Hotel Cabañas Las Termas ubicado Ruta Nacional 14 km 878

–Hotel Cuatro Pinos ubicado Avenida Sarmiento 853

–De la Selva Complejo de Cabañas

–Cabañas Descanso Verde ubicadas en Catamarca 307

–Cabañas Beraca ubicado Av Picada Vieja s/n

–Apart Hotel Irupé Ubicado en Erasmie 185, (Entre Larrea y Gobernador Barreiro)

–Azul Hotel / Spa ubicado Av. de Las América 924

–Cabañas Enzian Don Bosco 1350

Más alternativas

El Jardín Bíblico también se plantea como una alternativa para pasar la tarde con visitas guiadas por la Subsecretaría de Turismo, es un espacio verde muy pintoresco que está situado dentro del predio del Hogar Santa Teresita, donde se fusiona la vegetación y las esculturas de las Sagradas Escrituras. Como es una actividad que está cupificada, se planificaron para el sábado y domingo a las 16 horas, con reserva al 3755567129

También hay actividades en el Parque Recreativo del Salto Berrondo y descuentos especiales para amantes de Tirolesa y Arquería, el día 7 un 20% de descuento para ambas. Y para quienes gusten también del aire libre, el día 8, hay 2 por 1 en los Botes a pedal del Lago.

Y el equipo de Misiones off road invita a disfrutar en familia de turismo aventura en la Colonia Yapeyú, para el sábado 7 y domingo 8 a las 13 hs.

