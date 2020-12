Alerta por Covid en Oberá: hoy se confirmaron 7 casos nuevos y una muerte

Además, hay un paciente internado en el Hospital Samic a raíz del virus de la pandemia.

La ciudad de Oberá, en el centro de Misiones, registró hoy martes 7 casos nuevos y 1 muerte por coronavirus Covid-19 y actualmente tiene a un paciente internado en el Hospital Samic de esa localidad.

La víctima fatal es una mujer de 79 años que ingresó por cuadro de insuficiencia respiratoria grave y había tenido contacto estrecho con un caso confirmado de covid. La mujer presentaba comorbidades como hipertensión y diabetes. Se le tomó una muestra y posteriormente a su muerte se confirmó que se había contagiado de coronavirus. El fallecimiento saldrá oficialmente mañana, miércoles, en el parte sanitario de la provincia.

En conferencia de prensa el director del Hospital Samic, Hector Gonzalez, dijo que el único paciente que queda internado “es personal de la salud, está en aislamiento respiratorio y tiene una evolución favorable.

También, detalló que el resto de las personas infectadas están en aislamiento domiciliario y son monitoreadas.

. Además señaló que “ por la mañana hicimos algunos hisopados más a contactos estrechos que presentaron síntomas y saldrán los positivos en el transcurso del día o en las siguientes horas”

Por otro lado, se refirió a diversas reuniones que mantuvieron con el sector de salud privado y anunció que decidieron unir criterios para agilizar cuestiones que tienen que ver con los contactos estrechos de los positivos, como por ejemplo su identificación y posterior aislamiento.

“Nosotros tenemos un gran problema con los contactos estrechos porque esa persona va a la parte privada, se hisopa y cree que porque dio negativo puede ir a una reunión familiar o social” señaló y agregó que “un hisopado negativo en una persona asintomática no descarta que tenga la enfermedad o no”. “Pueden pasar un montón de cosas, puede que tenga una carga viral baja, que no sea detecta por la prueba de laboratorio” aclaró. Y volvió a insistir sobre la importancia de las recomendaciones y medidas de prevención para evitar más contagios. “ Es importante seguir con los cuidados, no tomar mates, no compartir vasos, usar barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos.

LD-