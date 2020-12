Un hincha de River escribió una canción burlándose de Boca por la final en Madrid

Este miércoles 9 de diciembre se cumplen 2 años de la final que el Millonario venció al Xeneize en la capital española.

Un video protagonizado por un hincha mendocino de River Plate comenzó a viralizarse en las redes sociales por su original manera de burlarse de Boca Juniors, a pocos días de un nuevo aniversario de la histórica final de la Copa Libertadores disputada en España.

El 9 de diciembre de 2018 es un recuerdo permanente para los fanáticos del conjunto de Núñez. Ese día, en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, River le ganó 3 a 1 a su clásico rival y se coronó campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Para esperar esa fecha clave en la historia Millonaria, Cristian Zaina («Loco Don Guorry» en Facebook) le cambió la letra al reconocido tema «En septiembre tu fuiste mía», que popularizó Miguel «Conejito» Alejandro, y se grabó cantando.

La canción

Diciembre ha llegado otra vez y cómo lo festejaré. La Gran Final te gané, encima en el gran Bernabéu. Y vos preso de ese infierno que se llama River Plate. Diciembre me hace reir, que vos no parás de sufrir. Diciembre recuerda que vos, moriste un «9» en Madrid. La alegría que llevo adentro, ya no la puedo resistir. En diciembre te cagué la vida y de eso ya nadie se olvida. Como explico la sensación, de ganarte y salir campeón. Hoy diciembre no es, simplemente otro mes, es el mes en el que te arruiné. Hoy diciembre es poesía en River Plate.

(Fuente: El Sol de Mendoza)

