El sindicalista Carlos Acuña reclamó una mejor y más justa distribución de la riqueza

Carlos Acuña - Secretario General Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio e integrante de la Mesa Directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Acuña, insistió, en una entrevista exclusiva con Misiones Online TV, en que hay que mejorar la distribución del ingreso, más allá de lo que sugiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre ajustes de la economía, organismo a quien consideró parte del problema que enfrenta hoy la Argentina por el préstamo “irresponsable” al Gobierno de Mauricio Macri.

De visita en Posadas para reunirse con los trabajadores que representa a nivel nacional, Acuña dijo que periódicamente recorre todas las provincias para conversar con los trabajadores y en este caso del futuro a la actividad, “charlar mano a mano y que nos pregunten lo que quieran y responderle en función de eso, pero básicamente lo que respecta a estaciones de servicio, lo mal que hemos pasado, el mundo, no solamente nuestra actividad”.

Respecto a la relación de la CGT con el presidente Alberto Fernández, el gremialista destacó que él es el presidente y “nosotros defendemos un sector que es el del trabajo y del otro lado tenés el sector empresario, entonces la tirantez existe siempre, diría que el día que no hay tirantez es porque el país está bien la distribución de la riqueza está bien repartida”.

Sostuvo que luego que el país y el mundo lo pasó muy mal, viene una etapa de recuperación y “quedo demostrado que sin la capacidad de consumo del pueblo se funde todo, vemos las persianas bajas de los comercios, es producto de la falta de poder adquisitivo de los trabajadores, ahora viene la discusión como siempre de los sectores empresarios donde ellos no se fijan que el pueblo cuando tiene plata la gasta, arregla la casa y todo, eso motoriza todo y si no hay consumo no hay producción, si no hay producción no hay trabajo y si no hay trabajo los empresarios pymes y comercio se funden”.

Del impuesto a las grandes fortunas aprobado recientemente por el Congreso nacional, dijo Acuña que “los empresarios siempre se quejan, nunca les alcanza nada, a ellos no los va a afectar, pero es un paliativo nada más, no es la solución, la solución del problema es como creamos riqueza propia con una justa distribución de esa riqueza para que el consumo crezca y no que sea solamente para que algunos empresarios se lleven la plata afuera y acumulen cada vez más y el pueblo cada vez más pobre”.

Agregó que en la reunión con el presidente de la semana pasada “le dije que había estado contento porque los días anteriores había visto una propaganda donde los jubilados tienen hoy medicamentos gratis y está bien, pero también está mal que un jubilado cobre 19 mil pesos por mes y un salario mínimo sea de 21 mil pesos en marzo, esas cosas es lo que hay que apuntalar y corregir, lo que significa que un país con una clase media como la Argentina para no caer en la pobreza hay que ganar más de 50 mil pesos pero cuando ganan más de 70 mil pesos tienen que pagar el impuesto al salario”.

Insistió el dirigente gremial que hay que bregar para que el trabajador recupere el poder adquisitivo del salario que se perdió, que lo recupere para que se recupere toda la cadena si no no va a andar, “nosotros le vamos a dar todo el apoyo porque lo eligió el pueblo y estamos para colaborar en eso, pero tiene que haber una justa distribución de la riqueza”, para destacar que “aprendí de Perón que cuando el capital lo tira de un lado al presidente, nosotros lo tenemos que tirar del otro lado y el con el voto y la confianza que le dio el pueblo tiene que buscar el equilibrio entre el capital y el trabajo”.

Sobre el ajuste que pide permanentemente el FMI para cerrar un acuerdo Acuña destacó que “le planteamos que iba a terminar mal” para recordar que desembolsaron 44 mil millones de dólares, preguntándose donde esta esa plata y ahora hay que pagar, “ellos también son responsables”, mencionando los requisitos para obtener un crédito en un banco cualquiera, “le dieron la plata a Argentina, cual es la garantía de todo eso ninguna, la pata entro por un lado y se fue por el otro y mira qué casualidad al directorio del Fondo los limpiaron a todos porque esta fue una de las perores actuaciones y pusieron gente nueva”.

Critico también a los analistas mediáticos, “en la tele son todos unos fenómenos y cuando están en el gobierno nos pasa todo lo que nos viene pasando, entonces basta, nosotros vamos a defender la justa distribución de la riqueza desde el sector del trabajo, entonces ajuste no, que el ajuste lo hagan los que tienen la plata, los trabajadores no se llevaron la plata al extranjero, no tienen cuentas off shore”.

Los empresarios del sector que representa también fueron fustigados cuando se refirió al aumento de los combustibles, “nunca les alcanza nada, en el Gobierno anterior aumento el 360 por ciento el combustible y tampoco les alcanzaba y ahora tampoco les alcanza, los salarios aumentaron 150 por ciento, ellos el combustible 360 tiene margen, cuando más tienen más quieren”, sentenció.

EP/E.J.

EJ-EP