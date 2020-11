Mirá las repercusiones que tuvo la visita de Marley y Lizy Tagliani para su programa “Por el Mundo” en Misiones

Marley y Lizy Tagliani estuvieron la semana pasada grabando para el programa “Por el Mundo” en Misiones. Recorrieron los principales puntos turísticos de Posadas, las Ruinas de San Ignacio y también visitaron los Saltos del Moconá. Las respuestas a su visita no se hicieron esperar, debido al impacto turístico en la tierra colorada.

Desde el Ministerio de Turismo de Misiones, agradecieron la visita de los personajes y resaltaron la importancia de promocionar a la tierra colorada en todos los rincones del país.

Muchas gracias @marley_ok y @lizytagliani por recorrer y mostrar nuestra provincia y permitirnos llegar a cada rincón del país a través de #PorElMundoEnCasa. ¡Un placer y alegría enormes recibirlos! ❤️ pic.twitter.com/Gjchm3aViv — Misiones Turismo (@MisionesTurismo) November 23, 2020

Las palabras de elogio no terminaron allí, pues el conductor ya había expresado su agradecimiento por las coordinaciones que hizo la provincia y desde Turismo Nación.

Es impresionante esta provincia!

Las experiencias que estamos viviendo son increíbles!

Recorriendo Misiones en helicóptero, en tren, en bote, paisajes maravillosos y lugares que no conocía!

Este dom 20.30hs una nueva etapa con @lizytagliani por @telefe pic.twitter.com/qDCFzy0PPi — MARLEY – ALE WIEBE (@marley_ok) November 21, 2020

Gracias a ustedes! Hermosa provincia! Lo pasamos genial! https://t.co/z7uDdQpPmb — MARLEY – ALE WIEBE (@marley_ok) November 23, 2020

Por su parte Tagliani respondió a la provincia y agradeció la hospitalidad de los misioneros.

Muchas gracias por la hospitalidad muy agradecida… ojala pronto todo el mundo pueda recorrer tan hermosos lugares. https://t.co/dKiw2xhI7p — Lizy Tagliani (@lizytagliani) November 23, 2020

Destinos visitados por Marley y Lizy Tagliani

A la Tierra Colorada, su primer destino, llegaron el jueves. Aterrizaron en la ciudad de Puerto Iguazú, principal destino turístico local, para iniciar las grabaciones.

La producción del programa eligió varios atractivos turísticos de Misiones para el relanzamiento. Se grabaron notas en la ciudad de las Cataratas, San Ignacio y Santa Ana, para dormir en Posadas, informó Clarín.

El viernes por la mañana fueron a El Soberbio y rcorrieron el Parque Provincial Moconá, donde tenían previstas actividades como tirolesa, paseo en kayak, navegación por los saltos, entre otras.

También filmaron el atardecer en Puerto Bemberg, donde recordarán una filmación histórica de Isabel Sarli en Misiones. Desde allí, partirán rumbo a Puerto Iguazú nuevamente para pernoctar y donde seguirán trabajando el sábado.

“Argentina es uno de los países más lindos del mundo de verdad”, dijo en diálogo con la agencia Télam. “A veces uno no sabe que tiene cosas bellísimas o más bellas que otras partes del mundo en el país propio”, dijo sobre cómo encaraba la vuelta a los viajes después de ocho meses de aislamiento social.

“Tenía muchas ganas de salir y aparte ‘Por el Mundo (en casa)’ surgió como una idea que le tiré al canal para hacer cuatro programas y andamos por el capítulo 33. La verdad que llega un momento en que el archivo se te va agotando”, detalló con el humor sincero que lo caracteriza.

Es que en 2020 Marley planificaba viajar como desde hace ya muchos años, pero la pandemia de coronavirus lo llevó a buscar una alternativa con archivo, invitados por videollamada y material inédito que resultó ser un éxito, con un rating promedio de 9.1 según Ibope.

Luego de superar varios hisopados y contemplar las medidas sanitarias correspondientes, la dupla conformada por Marley y Lizy inicia su andar argentino por la provincia de Misiones.

En las siguientes semanas será el turno de Tierra del Fuego, San Juan, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Neuquén.

Marley insistió en destacar las joyas turísticas de nuestro país: «A mí lo que me sucede siempre, y no lo digo para quedar bien, es que Argentina es uno de los países más lindos del mundo de verdad. Alaska me pareció bellísimo, pero Ushuaia me gusta más. Las cataratas del Niágara son bellísimas, pero las de Iguazú lo son mucho más. Buenos Aires como ciudad, junto con París, Londres y Nueva York creo que es de las ciudades más lindas que hay, con una actividad cultural muy interesante. Tenemos cuatro climas al mismo tiempo, todo tipo de paisajes extremos y distintos», dijo el padre de Mirko.

Debido a la pandemia del coronavirus, el tradicional programa que recorre el mundo debió reinventarse y para está temporada será todo sobre el turismo nacional. Los conductores transmitirán en vivo por Telefé desde las 20.30, con fragmentos grabados previamente de la ciudad y de las míticas Cataratas del Iguazú.

Los conductores se han reinventado y durante la cuarentena realizaron un programa de igual similitud pero con una versión “En casa” donde visitaban los hogares de diferentes famosos.

