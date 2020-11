Habló la mamá de la nena que cruzó a Santiago del Estero en brazos de su papá: “Es muy feo lo que hemos vivido”

La mujer debió vivir un calvario junto a su esposo y su hija de 12 años, cuando intentaban regresar a su hogar en Santiago del Estero, luego de un tratamiento oncológico en Tucumán para la nena.

La imagen de un padre alzando a su hija para cruzar una frontera interprovincial se viralizó en las redes sociales y se conoció la historia de la misma. Además de esto, la madre de la nena protagonista relató su ingrata experiencia.

Milagros Abigail Jiménez, de 12 años, es santiagueña y padece de cáncer en una de sus piernas. Es por eso que recibe tratamiento en el Hospital de Niños de Tucumán, ubicado en la capital provincial. Por esta razón, ella y su familia viajan a menudo a la provincia vecina pero en su último viaje sufrieron un calvario.

Durante la ida no hubo ningún problema pero a la vuelta fueron retenido durante algunas horas por la policía de Santiago del Estero, quienes le exigían un permiso una autorización previa del COE de la provincia para dejarlos ingresar. Ante esto, y el shock que presentaba la niña por la situación, su padre decidió alzarla y caminar 5 kilómetros hasta lograr ser recogidos por un familiar.

Tras este mal momento, Carmen Jiménez habló con el medio El Doce donde relató lo acontecido en la frontera interprovincial. “Les explicábamos que Abigail no podía estar ahí por el tema del calor y con la cantidad de insectos teníamos miedo de que se le infecte la pierna”, comenzó diciendo y agregó: “No tiene piedad, ese policía no tiene corazón con lo que hizo con mi hija”.

A su vez, la mujer no contuvo las lágrimas mientras expresaba: “El mal momento que nos hizo pasar lo seguimos teniendo presente. Cada vez que se despierta mi hija, me dice ‘mamá ese policía malo que no me ha dejado pasar’. Es algo muy feo lo que hemos vivido”.

Por otra parte, Carmen confirmó que las autoridades de Santiago del Estero les dijeron que deberán realizar una cuarentena pese al estado de salud de la niña y ella cerró con un pedido: “Les pido que con el tema de salud dejen pasar, que tengan piedad; a ese policía no le importó el estado de mi hija”.

Fuente: Radio Mitre

CM-CP