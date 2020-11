Autorizan el regreso del transporte de media distancia pero las empresas dicen que no están en condiciones económicas de hacerlo

El presidente de la Cámara de empresas del transporte automotor de media distancia (CAEMTAP), Juan Manuel Fouce destacó este jueves (12/11) que si bien el Gobierno provincial habilitó mediante un decreto el regreso del transporte de pasajeros de media distancia, las empresas no están en condiciones económicas de poner el condiciones las unidades, que estuvieron paradas por más de seis meses, para reanudar el servicio que además será deficitario por la falta de pasajeros.

Menciono Fouce que el inconveniente actual es el económico y que además hay que poner en condiciones todas las terminales para poder prestar el servicio, “se está trabajando ahora tratando que las empresas puedan tener algún flujo económico para poder arrancar porque hay costos entre insumos de transporte, cubiertas, baterías, combustible que hoy las empresas no pueden costear en razón de la falta de pago de los subsidios de septiembre y octubre”.

El titular de la CAEMTAP detalló en diálogo con la emisora Santa María de las Misiones, entre otros inconvenientes que enfrentan las empresas que “el combustible que se tenía guardado al mes de marzo esta vencido y no se puede reutilizar porque pone en riesgo los motores, hay que limpiar los tanques, las batería paradas por ocho meses hay que cambiarlas, cada batería sale 25 mil pesos y las unidades llevan dos, además de eso están las cubiertas que cuando están quietas tanto tiempo con el peso de la carrocería las vuelve peligrosas, se resecan, eso también hay que cambiar, las verificaciones técnicas a los 6 meses salen 10 mil pesos cada una hay por cada unidad hay un gasto de 400 mil pesos para ponerla en condiciones para poder arrancar”.

Rentabilidad

Agregó Fouce que ya se trasladó esa problemática al Gobierno provincial en el mes de julio, el esquema y los antecedentes para destacar que “hay servicios suburbanos que ya están funcionando y se está trabajando a un 30 por ciento de la capacidad y no porque este limitado al 30 por ciento sino porque la gente no se traslada. A partir de las 6 de la tarde, por lo menos lo que se ve en el interior la gente se queda en sus casas, se generó esa costumbre ya no hay más movimiento las personas no quieren ir de una localidad a otra, con lo cual todos los servicios hoy son deficitarios respecto de sus ingresos, entonces poner en funcionamiento servicios públicos, eso hay que trabajarlo con el Estado, que van a ser deficitarios alguien tiene que responder a eso porque claramente por ley el Estado debe garantizar la rentabilidad de la empresa y eso no va a ocurrir”.

El representante de las empresas agregó que “lo que hace el decreto es habilitar un 50 por ciento delos servicios que se le otorgó a cada empresa, la misma empresa va a decir que servicio le interesa poner en funcionamiento”, precisando que es tan baja demanda que sacar a la calle todos los servicios sería colapsar la empresa por más que se inyecte dinero.

También dijo que se está trabajando con el ministerio de Hacienda y con la Secretaría de Transporte para buscar una solución en conjunto proponiendo que habría que estandarizar una ayuda para poder arrancar, que según estimó sería lo más conveniente, “de esa forma se puede poner el servicio en funcionamiento o parte de los servicios básicos, pero sin eso esta compleja la situación”.

