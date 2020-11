Ocurrió esta noche. El cantante afirmó que más de tres personas lo agredieron al intentar ingresar a su domicilio en un intento de robo. Otra versión da cuenta de una pelea con un vecino que bloqueó con un camión el acceso a su casa, impidiendo el ingreso del cantante con su camioneta, y esa situación desató la ira y la pelea.

El músico chamamecero Sergio “El Gringo” Barreto fue brutalmente atacado esta noche en confuso episodio cuando intentaba ingresar a su domicilio en Apóstoles y se encuentra internado en el Hospital de esa ciudad, según informó la cuenta oficial de Facebook del cantante, donde se detalló también que se trató de un intento de robo.

La agresión ocurrió alrededor de las 21 horas. En diálogo con el portal Tu Misiones, el artista señaló que más de tres personas lo abordaron cuando pretendía ingresar a su domicilio y comenzaron a propinarles golpes de puños patadas en diferentes partes de su cuerpo, principalmente en la cabeza.

Publicación en la cuenta oficial de Facebook del «Gringo»

Barreto afirmó que logró identificar a un vecino suyo entre los agresores.

En sus declaraciones a ese medio, el artista denunció que los asaltantes intentaron matarlo a golpes y “casi lo logran”. “Yo sufrí una agresión muy fuerte, con amenaza de muerte, ahora estoy yendo al hospital, fui agredido por más de 3 personas. ‘Lo vamos a matar, lo vamos a matar’, decían y casi lo lograron… desconozco el motivo de la agresión”, indicó.

“Yo estaba ingresando a mi casa cuando fui atacado, primeramente desde atrás y luego se sumaron más, uno de ellos es vecino mío. No me dieron tiempo a nada y además estoy recién operado de la vesícula, yo me protegía de mi operación y ellos me pateaban la cabeza. La verdad la saque barata, me querían matar, de verdad me querían matar, me dejaron tirado en la calle y se fueron luego salió mi señora y me socorrió”, reconstruyó Barreto con Tu Misiones.

Sin embargo, con el correr de las horas surgió otra versión que desestimó la agresión por intento de robo y que dio cuenta que en verdad fue Barreto agredido en una pelea con un vecino, que bloqueó con un camión el acceso a su casa, impidiendo el ingreso del cantante con su camioneta, lo que desató la ira y la pelea.

LD-EP