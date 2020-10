Día Internacional del Conocimiento de la Tartamudez: ¿Por qué se conmemora cada 22 de octubre?

El Día Mundial sobre la Concienciazión de la Tartamudez se conmemora cada 22 de octubre, promovido por la Asociación Internacional de Tartamudos (ISAD).

El 22 de octubre se celebra el Día Internacional de la Tartamudez o también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo, como una fecha de apoyo a las personas que presentan esta condición y que a veces no encuentran los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en su día a día.

Desde 1998, cada 22 de octubre se celebra el Día Mundial de la Conciencia del Tartamudeo, institucionalizado por la International Stuttering Association (ISA), conocida en el mundo hispanohablante con el nombre de Asociación Internacional de la Tartamudez (ISA), con el apoyo de otras asociaciones.

Fundada en 1995, La Asociación Internacional de la Tartamudez (ISA) es una asociación internacional sin ánimo de lucro constituida principalmente por asociaciones nacionales de autoayuda para las personas que tartamudean. Esta asociación trata de facilitar un medio a través del cual se puedan escuchar las voces de las personas que tartamudean a nivel internacional.

¿Qué es la tartamudez?

La Asociación Argentina de Tartamudez (AAT), la define como una alteración en la fluidez del habla, se caracteriza por repeticiones de silabas, sonidos o bloqueos, lo mas común es que se presente cuando los niños empiezan a desarrollar su lenguaje, entre los 2 y 5 años. Esto no quiere decir que no pueda aparecer en una edad más avanzada. La causa es multifactorial, desde la genética que juega un rol muy importante, hasta la dinámica familiar en cuanto a demandas, nivel de exigencia, etc. Se presenta mayormente en varones que en mujeres (de 5 personas 4 son varones).

Si bien la causa específica que genera este desorden no se ha encontrado aún, pero diversos estudios demuestran que es en un 80% hereditaria y en un 20% de origen bioneurológico.

Como comienza a hacerse visible entre los dos y los cuatro años, puede llegar a confundirse con las dificultades que tienen los niños para hablar durante esa etapa.

Según las estadísticas, tan solo uno de cada veinte niños llega a tartamudear y un gran número de ellos logran superar el trastorno durante la adolescencia.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan quienes tartamudean es al cuestionamiento sobre su inteligencia, habilidad emocional y burla, generándoles efectos negativos a nivel psicológico y llevándolos a aislarse socialmente.

Al no estar hablando de una patología, la AAT invita a no usar el término «curar». La tartamudez se puede revertir o mejorar, siempre y cuando se intervenga cuanto antes empezando un tratamiento fonoaudiológico especializado. Lo que aconsejaban los pediatras era simplemente esperar, pero si se interviene antes de los 6 años de edad, el 80% de los niños suele restablecer su función en el habla.

En el ámbito de los mitos o falsas creencias que rodean a la tartamudez, la AAT explica que si bien suele decirse que las causas son nervios o algún factor emocional, estas son consecuencias que surgen a partir de convivir con la tartamudez, pero no la causa.

Otro de los mitos es que afecta al intelecto, cuando de esta teoría no hay ninguna evidencia. Hay varias personalidades destacadas tanto en el deporte como en el arte que tienen tartamudez como ser Marilyn Monroe, Bruce Willis, Borges, más actuales el futbolista James Rodríguez o el cantante Ed Sheeran. Otro mito es que es contagiosa. La tartamudez es cíclica (momentos de mayor o menor fluidez) dinámica (varía según el contexto y/o actividad que se esté realizando) e involuntaria ( la persona que tartamudea no elige cuando trabarse/bloquearse).

Respecto cómo tratar con una persona que presente tartamudeo, la AAT aconseja:

Lo mas importante es respetar el tiempo de la persona, es decir, no interferir sugiriendo que hable tranquilo, que respire, etc, ni completar las frases. Poner atención en el contenido y no en la forma en que lo está diciendo. (contar algún episodio de evitación/anécdota).

AC-EP