Ángel Di María y un mensaje a Lionel Scaloni: “No sé por qué no estoy en la Selección”

El jugador del PSG se declaró “enfermo de Argentina” y aseguró que sufre porque no lo citan. Desmintió haber discutido con Scaloni, aunque afirmó: “La relación cambió”.

Ángel Di María viene de consagrarse campeón con PSG y de jugar con el equipo de París la final de la UEFA Champions League en la que fue una de sus mejores temporadas como futbolista. Temporada que, sin embargo, se opacó al quedar marginado de la convocatoria de Lionel Scaloni para los primeros partidos de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Su ausencia generó una de las más grandes polémicas. Trascendidos hubo muchos, pero el de una supuesta falta de respeto por parte de Fideo a Scaloni fue desmentida por el jugador. Sin embargo, reconoció en declaraciones a ESPN: “Si alguna vez puse una mala cara puede haber sido por la calentura de salir. Pero si no me convocan más por una cara, me parece ilógico”.

Las declaraciones más destacadas de Di María

-«Uno trabaja para estar en la Selección. Uno en el club trabaja para estar y da la vida para poder vestir la celeste y blanca. Siempre fue mi ilusión desde chico y cada vez que juego solo pienso en poder tener otra chance más, en seguir estando».

-«Tenía mucha ilusión de que me llamara esta vez, escuché muchas versiones de que podía volver, me ilusioné y no se dio. Seguiré trabajando, creo que Scaloni es un gran entrenador, él decide y yo respeto. Lo único que me queda para tener otra chance es seguir trabajando».

-«Ayer vi que el Coco Basile dijo que yo no merecía una explicación y la verdad es que jamás la pedí, no lo hice cuando me citaban, tampoco lo haría ahora que no me llaman. No necesito una explicación de por qué no voy, tengo el teléfono de Lionel y una buena relación que cambió un poco cuando él se convirtió en el DT de la Selección, pero nunca tuve problema».

-«Los 30 que fueron citados ahora lo tiene muy merecido».

-«No sé si es necesario el llamado de Scaloni. Uno ya sabe que a veces puede estar y a veces no. Puede ser que yo quizá me lo merezca porque no es que recién empiezo, pero él ha tomado esas decisiones, ha citado a los que están y es muy merecido. Yo seguiré trabajando y sé que voy a tener una nueva oportunidad porque vengo trabajando de la mejor manera para poder lograrlo».

-«No sé por qué no estoy. Desde lo futbolístico hice un año increíble. Tengo una buena relación con él, nunca discutí ni tuve un problema, será que está buscando otros jugadores, otras opciones y me parece perfecto».

-«Son varias convocatorias a las que no estoy yendo, pero lo voy a seguir intentando».

-«Está bueno que haya recambio pero que también permanezcan los jugadores con experiencia que lo merecen, me parece fenomenal lo que está haciendo el entrenador al generar el recambio y dejando al Kun, a Leo, a Otamendi, yo también he estado».

-«No hay edad para la Selección ni para los clubes. Tengo 32 años y PSG quiere renovarme por muchos más, lo que vale es el rendimiento, es lo que te marca si estas para un gran club o selección, creo que estoy demostrando estar en un gran nivel y por eso me pone mal, viene una nueva Copa América que puede ser una nueva oportunidad de ganar algo».

-«Cuando voy a la Selección pierdo plata. Tengo muchos conocidos que me dicen quedate en París, tomate un café frente a la Torre Eiffel, pero les digo que no, que me voy a Argentina a que me puteen porque es lo que disfruto».

-«Nunca le falté el respeto ni a él ni a su cuerpo técnico. Tengo grabadas las palabras que me dijo cada vez que me tocó jugar: ‘Gracias por entrar así, entraste muy bien, le hiciste muy bien al equipo’».

