Según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, con 10 femicidios en lo que va del 2020 Misiones es la segunda provincia con más casos

Silvana Labat, titular del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones (Ipec), sostuvo que la Provincia se ubica en el puesto número dos del ranking de casos de femicidios. Señaló que desde comienzos del 2020 y hasta el día de la fecha, se registraron diez casos de crímenes de violencia hacia las mujeres en la Tierra Colorada.

Las declaraciones las brindó durante esta mañana en el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, donde se desarrolló la firma de un convenio entre mencionado organismo, el Ministerio de Gobierno, la Fundación Red Alto a la Trata de Personas (RATT) y el Ipec, en marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.



“En lo que va de este año, según los datos contabilizados que surgen de los medios de comunicación, Misiones registra 10 femicidios, un hecho lamentable. Somos una provincia con un un millón 250 mil habitantes y estamos segundos en el ranking, lo cual nos llama a todos a reflexionar sobre lo que nos está pasando”, manifestó.

En ese sentido, Labat cuestionó “¿por qué estamos siendo tan violentos?” y apuntó además a otros ámbitos: “Sabemos que la cuestión cultural está muy arraigada. La violencia siempre existió, pero nunca se habló sobre eso porque era considerado algo tabú y se miraba hacia otro lado”.

Silvana Labat.

Sobre esa línea, precisó que actualmente y gracias a la creación del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, “estamos visibilizando este fenómeno que en realidad es mundial, no solo de Misiones o la Argentina. Existen serios y graves problemas de violencia hacia las mujeres, porque básicamente el 80% de las víctimas son mujeres”.

Respecto al rango etario de las víctimas, especificó, oscilan entre los 21 y 30 años las más grandes, mientras que aquellas de menor edad van desde los 11 y los 20. “Esas son las edades donde se registra un mayor porcentaje de violencia en Misiones, y los agresores en el 38% de los casos son sus parejas actuales, mientras que un 25% son ex parejas”, dijo.

Luchar contra los femicidios realizando las denuncias: «Si no se conoce el caso, no existe»

En cuanto a las denuncias, la responsable del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos especificó que en el año 2019, a comparación de las realizadas en 2018, la cantidad ha disminuido en un 4,5%. “Pero la preocupación es esa: sabemos que no disminuyeron porque hay menos casos, sino que lo han hecho porque la gente tiene miedo”, afirmó.

“Tienen miedo de denunciar porque piensan que no va a cambiar nada cuando la hagan, pero lo que tienen que saber es que detrás de esto está el Estado, conteniéndolos a través de la Línea 137, de la Línea 102, de la Secretaría de Acceso a la Justicia y los Juzgados de Paz. Hay que hacer la denuncia porque si no se conoce el caso, este no existe”, remarcó.

La funcionaria aseguró que están muy preocupados por lo que se sabe hasta el momento, pero aún más preocupados por aquello de lo que aún desconocen. “Entre todos tenemos que erradicar la violencia. Es un problema social, no solo del Estado sino de la sociedad en su conjunto. Las denuncias pueden realizarse incluso de manera anónima”, reiteró.

“Si llamás a las líneas 137 o 102 y alertás sobre una persona que está en situación de violencia, podes hacerlo sin mencionar tus datos. Es importante no mirar hacia un costado, porque haciendo la denuncia es la única manera de lograr erradicar los femicidios”, cerró. Cabe destacar que desde inicios del confinamiento por la pandemia de coronavirus, los casos de violencia doméstica se han incrementado notoriamente.

En sintonía con los datos brindados por Labat, la ministra de Derechos Humanos de Misiones, Graciela Leyes, manifestó que trabajando de forma articulada entre los organismos intervinientes «podemos lograr que bajen los números» e hizo énfasis en el acompañamiento a los jóvenes: «Tenemos una provincia nueva y con muchos jóvenes, ellos deben saber cómo actuar ante estas situaciones. Son sujetos de derechos y por eso nosotros actuamos en consecuencia, colaborando conlos distintos compañeros de las diferentes áreas».

AV-A