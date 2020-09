Ética periodística: las lecciones que deja el discurso del nuevo director de la BBC

Tim Davie llamó la atención del mundo al anunciar que no permitiría a sus periodistas opinar sobre política en redes sociales ya que pueden poner en riesgo la reputación de imparcialidad de la cadena BBC. Gran revuelo han causado las palabras del nuevo Director General del medio, ya es la cadena de radiodifusión pública de Gran Bretaña.

Eco especial ha tenido su llamado de atención a evitar las opiniones de sus empleados sobre política en redes sociales. “Si quieres ser un columnista obstinado o un activista partidista en las redes sociales, esa es una opción válida, pero no deberías trabajar en la BBC”, es la frase que ha sido resaltada por distintos medios, como El País, de España.

Sin embargo, pocos han advertido lo que dijo Davie antes de pronunciar tan contundente declaración, explicando su preocupación por la defensa de la imparcialidad en la British Broadcasting Corporation. “Para ser claros, no se trata de abandonar valores democráticos como el poder debatir ideas de manera libre y apasionada, o el rechazo total al racismo. Pero necesitamos estar libres de prejuicios políticos, guiados por la búsqueda de la verdad, no por una agenda en particular”, advertía en su discurso como nuevo director.

Tras revisar en detalle el discurso desde la Fundación Gabo, entidad que promueve el ejercicio de un buen periodismo en Iberoamérica, se encontraron que está lleno de valiosas reflexiones sobre ética periodística, en especial las referentes a la importancia de la imparcialidad, el valor de la diversidad en las redacciones y la necesidad de que los medios de comunicación sean financieramente sostenibles.

Destacamos algunas de ellas aquí:

• Sobre la importancia de los medios públicos: “Vivimos en un mundo donde la oferta de contenidos es casi infinita. Este mundo digital exige que nos hagamos preguntas profundas sobre el papel del servicio público de radiodifusión”.

• Sobre la necesidad de evolucionar: “Si continúan las tendencias actuales, no nos sentiremos lo suficientemente indispensables para toda nuestra audiencia. Debemos evolucionar para proteger lo que apreciamos”.

• Sobre la importancia de la imparcialidad: “La confianza en nuestra imparcialidad no es algo simplemente agradable, es la esencia misma de quienes somos. Es la razón por la que la gente acude a nosotros”.

• Sobre la necesidad de reducir la burocracia: “Una organización creativa e innovadora necesita el espacio y el dinero para hacer que sucedan cosas nuevas. Si intentamos y hacemos demasiado, podemos sentirnos privados del oxígeno financiero para dar vida a nuevas ideas creativas”.

• Sobre el valor de la diversidad: “Nuestra ambición es crear una organización que refleje con mayor precisión la sociedad a la que servimos. Eso es 50% mujeres y 50% hombres, al menos 20% negros, asiáticos y de minorías étnicas, y al menos 12% discapacitados”.

• Sobre la necesidad de ser buenas personas: “Amo nuestros valores, pero no significan nada si no dan como resultado el comportamiento correcto. Tenemos mucho que hacer para tolerar situaciones en las que la gente no contribuye positivamente. Además, tenemos muchos líderes brillantes que merecen todo nuestro apoyo. A cambio de esto, se espera que sean amables, hablen con franqueza y tomen decisiones muy claras”.

Por el valor práctico de estas palabras nos parece importante dar a conocer a las audiencias de Iberoamérica la traducción completa al español del discurso de Tim Davie, esperando que tenga un impacto positivo en la manera en que se gestionan actualmente los medios de comunicación, tanto públicos como privados.

Discurso de Tim Davie, Director General de la BBC en Cardiff el jueves 3 de septiembre de 2020

Buenas tardes a todos. Es un honor hablar con ustedes hoy como Director General de la BBC, aquí en el corazón de Cardiff.

Durante este extraño verano de cuarentena, he tenido tiempo para reflexionar sobre por qué elijo trabajar en la BBC y lo que esta organización significa para mí personalmente. Desde que conseguí el trabajo, la gente me ha felicitado con una mirada casi lastimera mientras murmuraba: “Buena suerte”. Parecen algo sorprendidos de que me considere increíblemente orgulloso y optimista de ser el Director General número 17.

Todos tenemos opciones sobre cómo elegimos gastar nuestro precioso y limitado tiempo y muchos de ustedes, como yo, habrían preferido trabajar en otra parte. Entonces, ¿por qué dedicamos tanto de nuestras vidas a esta organización maravillosa, única, adictiva y, a menudo, frustrante bajo el fulgor de la responsabilidad pública?

Bueno, los desafíos de 2020, que han sido tan duros para muchos, nos han llevado a todos a reflexionar sobre lo que es importante. Familiares, amigos, colegas, nuestra comunidad y aquellas instituciones en las que confiamos. Las cosas que nos hacen quienes somos y las cosas en las que creemos y por las que queremos luchar.

En una crisis descubrimos lo que es importante.

Mi creencia de que una BBC universal realmente importa se ha fortalecido aún más durante estos últimos meses. Es importante para nosotros y nuestras familias, para quienes somos, para nuestro crecimiento económico, para nuestra asombrosa vida cultural, para una democracia próspera, cuestionadora y abierta, para nuestro futuro. La BBC es el triunfo de la idea de que en una sociedad cada vez más diversa, las cosas que nos mantienen unidos pueden ser más grandes que las que nos separan. La BBC es una fuerza del bien que otros en todo el mundo miran con envidia. Un ejemplo brillante de lo que hace que el Reino Unido sea tan especial. Vale la pena defenderlo, vale la pena reformarlo, vale la pena invertir en él.

Pero nuestro desafío no es convencernos unos a otros de que somos relevantes. Esa es la parte fácil. Podemos rodearnos de gente como nosotros. Consideramos que esta institución es esencial e importante. Pero debate sobre las últimas travesuras políticas, dramas internos y los últimos escándalos de la prensa, como si estas cosas representaran lo que importa. Esto es peligroso. Significa que podemos apartar la vista de la cuestión clave, de cuánto valor estamos ofreciendo a cada miembro del público y al Reino Unido en su conjunto. Vivimos en un mundo donde la oferta de contenidos es casi infinita. Este mundo digital exige que nos hagamos preguntas profundas sobre el papel del servicio público de radiodifusión.

He estado pensando en esto durante los últimos días y semanas.

Mirando los hechos, tengo noticias contradictorias para todos nosotros.

Primero las buenas noticias. Seguimos siendo relevantes en la vida de millones de personas. En el Reino Unido, llegamos al 91% de los adultos cada semana, durante casi 18 horas. Y a pesar de los desafíos para atraer a un público más joven, ocho de cada diez de los menores de 35 años nos ven o escuchan cada semana. Más que eso, estamos creando un trabajo de valor público excepcional en todo el mundo, donde 468 millones de personas usan nuestro contenido semanalmente. Nuestros propósitos siguen siendo de gran relevancia. Somos, con mucho, el proveedor de noticias más confiable. Y cuando lo hacemos bien, como lo hicimos tan a menudo en estos tiempos asolados por Covid, las audiencias acuden a nosotros en grandes cantidades, ya sea cobertura de noticias locales y nacionales, dramas emblemáticos, nuestra notable oferta educativa Bitesize o nuestra ambiciosa cobertura de eventos que nos unen, como el Día VJ. Hemos creado contenido creativo asombroso, distribuido a través de internet, radio y televisión,

Pero cuando miramos hacia el futuro, no hay lugar para la complacencia. La verdad es que para todos nuestros extraordinarios esfuerzos existe un riesgo significativo. Si continúan las tendencias actuales, no nos sentiremos lo suficientemente indispensables para toda nuestra audiencia. Debemos evolucionar para proteger lo que apreciamos.

La evidencia es inequívoca: el futuro de una BBC universal ya no puede darse por sentado.

No tenemos ningún derecho inalienable a existir.

Somos tan buenos como el valor que ofrecemos a nuestra audiencia, a nuestros clientes.

Debemos hacer crecer ese valor. Esa es nuestra simple misión.

Para evitar dudas, no quiero una suscripción a la BBC que sirva a unos pocos. Podríamos hacer un negocio decente con eso, y sospecho que podría funcionar bastante bien en ciertos lugares, pero nos convertiría en otra compañía de medios más al servicio de un grupo específico. Las industrias creativas del Reino Unido han sido un éxito económico mundial debido a una combinación brillante del libre mercado e intervenciones universales inteligentes como la propia BBC o nuestros museos emblemáticos… abiertos a todos. Es un brillante éxito nacional del que las generaciones futuras merecen beneficiarse.

Así que debemos actuar ahora para asegurar nuestro futuro y asegurarnos de que más personas sientan que la BBC es para ellos. Todos reconocemos cuando alguien dice: “Pagaría mi tarifa de licencia por Radio 4, por Strictly o por el sitio web”. Pero este tipo de conexión está bajo presión y no puede darse por sentada. En todo el Reino Unido, en todos los puntos de vista políticos, en toda la sociedad y en todos los grupos de edad, la gente debe sentir que su BBC está aquí para ellos, no para nosotros.

Cuatro grandes prioridades

Así que quiero un cambio radical en nuestro enfoque de lo interno a lo externo, para enfocarnos en aquellos a quienes servimos: el público. De Cornualles a Shetland, de Suffolk al condado de Fermanagh. Esto no es solo una obsesión con la juventud, es una determinación, una obligación de hacer que todas las partes del Reino Unido sientan que es su BBC. Garantizar que todo lo que hacemos no solo está en consonancia con los valores del servicio público, que ya no es suficiente por sí solo, sino que también genera el mayor impacto con nuestro tiempo y dinero que son limitados.

Esta es una batalla que se puede ganar. Nuestro objetivo no es vencer a otros en su propio juego. Es enfocarnos en ser más BBC, más que menos, más distintivos y comprometidos con nuestra misión única de servicio público. No necesitamos que nos vean o escuchen todo el tiempo, pero sí necesitamos del uso habitual de la BBC y un apego profundo al menos a parte de nuestro contenido.

Entonces, ¿Cómo lo hacemos?

Hemos identificado cuatro prioridades en las que centrarnos, con el único objetivo de garantizar que todas las audiencias obtengan un valor significativamente mayor de nosotros. Estas prioridades guiarán nuestras elecciones durante las próximas semanas y meses.

Y luego quiero hablar sobre nosotros, la BBC, y el tipo de organización del siglo XXI que creo que debemos construir juntos.

Entonces, estas son nuestras cuatro prioridades. Aquí es donde vamos a empezar:

• Renovaremos nuestro compromiso con la imparcialidad.

• Nos centraremos en generar contenido único y de alto impacto.

• Aprovecharemos más internet.

• Generaremos ingresos comerciales.

Empecemos por la prioridad número uno: renovar nuestro compromiso con la imparcialidad.

La confianza en nuestra imparcialidad no es algo simplemente agradable, es la esencia misma de quienes somos. Es la razón por la que la gente acude a nosotros.

La investigación realizada por Ipsos Mori muestra que más del 60% de las personas en el Reino Unido recurren a nosotros primero como fuente de noticias confiables. La siguiente fuente más cercana obtiene el 8%.

Esta confianza se extiende por todo el mundo. En un estudio reciente, éramos la marca de noticias más confiable para los estadounidenses, por delante de las principales marcas de noticias de EE. UU. En la era de las noticias falsas, las campañas en las redes sociales, las burbujas informativas y los ruidosos medios de comunicación partidistas, este, seguramente, es nuestro momento.

Pero aunque hacemos muchas cosas bien, escucho preguntas sobre si la debida imparcialidad es factible, incluso deseable, en estos tiempos más polarizados y divergentes. Es importante destacar que no se trata simplemente de izquierda o derecha. Se trata más de si las personas sienten que vemos el mundo desde su punto de vista. Nuestra investigación muestra que muchos perciben que estamos moldeados por una perspectiva particular.

Necesitamos con urgencia defender y volver a comprometernos con la imparcialidad. Es indispensable y esencial. Para quienes trabajan aquí, nada debería ser más emocionante que explorar diferentes puntos de vista, buscar pruebas con curiosidad y presentar testimonios de manera creativa. Haciendo uso de nuestras propias experiencias, pero no impulsados ​​por nuestras agendas personales. Me pregunto si a algunas personas les preocupa que la imparcialidad pueda ser un poco aburrida.

Me limitaría a referirme a nuestro mejor trabajo: es estimulante, apasionado e innovador.

Para ser claros, no se trata de abandonar valores democráticos como el poder debatir ideas de manera libre y apasionada, o el rechazo total al racismo. Pero necesitamos estar libres de prejuicios políticos, guiados por la búsqueda de la verdad, no por una agenda en particular.

Si quieres ser un columnista obstinado o un activista partidista en las redes sociales, esa es una opción válida, pero no deberías trabajar en la BBC.

Además, debemos explorar nuevas formas de ofrecer imparcialidad. Buscar un espectro más amplio de puntos de vista, ir más allá de las delineaciones políticas tradicionales y encontrar nuevas voces en todo el país. Hemos comenzado este trabajo pero podemos ir más lejos. Quiero que el personal pase mucho más tiempo fuera de la BBC escuchando a quienes pagan para que nosotros existamos.

Tomaremos medidas en las próximas semanas, pero para ser claros, habrá una nueva orientación sobre cómo cumplir mejor nuestra guía de imparcialidad; nuevas reglas de redes sociales, que se harán cumplir rigurosamente; y una dirección más clara sobre la declaración de conflictos de intereses. Habrá nueva capacitación en toda la organización para explorar estos dilemas difíciles pero interesantes que presenta el mundo moderno.

Eso es imparcialidad.

Contenido de valor

Nuestra segunda prioridad es centrarnos en el contenido que ofrece el mejor valor para quienes pagan por nuestras licencias. Eso significa un trabajo único y de alto impacto que es amado, incluso por aquellos que se sienten más distantes de nosotros. Estamos rodeados de actores globales con presupuestos monstruosos. Debemos elegir nuestras batallas con cuidado y asegurarnos de obtener el mayor beneficio por el dinero que nos pagan.

Podemos hablar de una gran estrategia, pero para la mayoría de las personas a lo que realmente se reduce, es a ese momento en el que finalmente la gente sienta en el sofá y enciende la televisión, o toman su teléfono y hacen clic en las noticias. En ese momento, simplemente necesitamos más contenido diferenciado “imprescindible” que sientan que es para ellos. Como director general, quiero supervisar un período en el que creamos el contenido más ambicioso, emocionante y único. Si lo hacemos bien, la vida será más llevadera.

Sabemos lo que se siente cuando lo hacemos: nuestras noticias regionales y nacionales son destacadas, las estaciones de radio local construyen fuertes conexiones con su audiencia. Dramas sobresalientes como Normal People, Line Of Duty, Fleabag, una final de Wimbledon, Blue Planet II, la impresionante Once Upon A Time In Iraq, una temporada de Strictly, una comedia británica tan divertida como This Country, VE Day 75, Bitesize, un especial de EastEnders, el Servicio Mundial, nuestros contenidos en audio. Podría seguir…

Pero la verdad es que hemos tratado de hacer frente a la creciente competencia haciendo más y expandiéndonos demasiado. Por supuesto, debemos ofrecer una amplia variedad de opciones como la BBC, y no deberíamos replegarnos a una oferta limitada. Pero hemos sido demasiado lentos para detener las cosas que no funcionan. Y duplicamos el trabajo entre diferentes partes de la organización, sin aprovechar al máximo las ideas en toda la BBC. Esto limita el dinero para nuevas ideas y para invertir en cosas que funcionan bien.

Una organización creativa e innovadora necesita el espacio y el dinero para hacer que sucedan cosas nuevas. Si intentamos y hacemos demasiado, podemos sentirnos privados del oxígeno financiero para dar vida a nuevas ideas creativas. Entonces vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a buscar en todas las áreas e identificar cómo podemos tener más impacto haciendo menos. Quiero que consideremos lo que haríamos si solo pudiéramos hacer el 80% de nuestras horas actuales. ¿Qué detendríamos? Para ser muy claros, no se trata de recortes para ahorrar dinero, se trata de reasignar fondos a donde generan más valor, para asegurarnos de que hagamos que nuestra producción sea excepcional y completamente distintiva.

Una palabra rápida sobre los canales. Hemos cruzado el puente de lo lineal a los contenidos bajo demanda, pero estaremos en un mundo híbrido durante las próximas décadas. No tenemos planes a corto plazo para cerrar canales o redes de radio. Creo que sería una tontería cerrar los escaparates que muestran nuestro trabajo a millones.

Pero sí creo que este momento marca el final de la expansión lineal de la BBC.

No propondremos utilizar más DAB (radio digital) o aumentar la capacidad de los canales de televisión tradicionales para nuestros servicios. Si queremos lanzar una nueva oferta, y consideraremos nuestras opciones, necesitaríamos usar el espacio actual. Y, a medida que avanzamos hacia un mundo online, no dudaremos en cerrar canales si no ofrecen valor a nuestras audiencias.

Aprovechar internet

Nuestra tercera prioridad es obtener más valor de la red.

Hemos logrado grandes avances con la BBC en línea y con News, Sport, iPlayer y Sounds. Podemos estar muy orgullosos de nuestra historia pionera. Pero si no seguimos moviéndonos rápido, nos quedaremos atrás. Acelerar lo digital es esencial para nuestro éxito. Lejos de erosionar nuestro valor, seguramente la BBC en línea nos ofrece una gran oportunidad para conectarnos más profundamente con las audiencias, ayudándolas a encontrar más, obtener información más rápido e interactuar con nosotros.

Queremos asegurarnos de que nuestros servicios prioritarios realmente lideren el campo y sean más amados y elegidos con más frecuencia.

Necesitaremos ser de vanguardia en el uso de la tecnología para unirnos a la BBC, mejorando la búsqueda, las recomendaciones y el acceso. Y debemos utilizar los datos que tenemos para crear una relación más estrecha con aquellos a quienes servimos.

Todo esto impulsará el amor por la BBC en su conjunto y nos ayudará a convertirnos en una parte indispensable de la vida cotidiana. Y crear una experiencia de cliente que ofrezca el máximo valor.

Nuestra prioridad final es simple: construir nuestro negocio comercial. Necesitamos hacer esto por dos razones. En primer lugar, en este juego cada vez más global, debemos asegurar la inversión y los socios para realizar los mejores programas posibles. En segundo lugar, debemos aumentar nuestros rendimientos comerciales para asegurarnos de que estamos maximizando el valor financiero para quienes pagan los derechos de licencias.

Hemos avanzado, y soy parcial, pero BBC Studios ha liderado el camino, demostrando que podemos crear una organización que atraiga a los mejores talentos y cree contenido inconfundiblemente de la BBC, al tiempo que genera retornos competitivos.

Mirando hacia el futuro, y ante el éxito de iniciativas como Britbox en los EE. UU., existen grandes oportunidades para desarrollar servicios directos al consumidor en noticias, video y audio en todo el mundo. Necesitamos seguir construyendo asociaciones importantes con empresas como FX, Discovery, ITV y Tencent, para crecer como proveedor global de servicios y contenido premium. Además, deberíamos estar abiertos a considerar qué otras áreas de la BBC podrían beneficiarse de un modelo de estudios para salvaguardar nuestra oferta de contenido y talento.

Por supuesto, esto sucederá junto con nuestra inversión en proporcionar noticias confiables a nivel mundial a través del incomparable canal World Service y World News. Continuaremos invirtiendo en estos servicios, pero nuestra ambición es ir más allá, y con el apoyo del gobierno, para llegar a mil millones de personas en todo el mundo durante la próxima década, fortaleciendo aún más la reputación del Reino Unido y la BBC.

Entonces, esas son nuestras cuatro prioridades mientras buscamos brindar más valor a todos:

• Debemos renovar nuestro compromiso con la imparcialidad.

• Debemos enfocarnos en contenido único y de alto impacto.

• Debemos aprovechar mejor internet.

• Debemos generar ingresos comerciales.

El valor de la gente

Ahora, no podemos hacer nada de esto sin ustedes. Todo de lo que he hablado depende de que atraigamos y retengamos a los mejores talentos, creando un entorno inclusivo, diverso, inspirador y confiable. Una organización creativa, vibrante y moderna que se centra en una creatividad excepcional. Una organización que responde al cambio y recompensa la acción y la entrega, no el quedarse en palabras.

Podemos estar orgullosos de mucho de lo que hacemos aquí, pero, en el futuro, trabajar en la BBC será diferente. No creo que esto sea solo un desafío para el liderazgo o un problema con una división u otra. Es un desafío para todos.

Todos somos la BBC y les pido a todos que hagan su parte. Es tan fácil poner los ojos en blanco cuando escuchamos hablar de la burocracia y la política interna como si no se pudiera cambiar. Pero podemos y debemos ser mejores que eso. Debemos hacer cambios porque dañará a la BBC si no lo hacemos. Pretendemos establecer expectativas muy claras para la organización, nuestra cultura y nuestro liderazgo. Queremos que todos se comprometan a hacer una mejor cultura. La gente dice que la BBC tarda en cambiar: intente decirle eso a la sala de redacción a las diez menos diez cuando una noticia se está publicando. Solo somos lentos para cambiar cuando sentimos que no es esencial. Bueno, nuestra organización necesita evolucionar ahora y rápido.

Aquí hay algunas cosas de las que escuchará durante las próximas semanas y meses.

En primer lugar, si vamos a acercarnos a todos los públicos, debemos crear una organización que sea mucho más representativa del Reino Unido en su conjunto. Podemos afirmar, con orgullo, que estamos liderando la industria en muchas áreas de diversidad e inclusión, pero simplemente no es suficiente. La brecha entre retórica y acción sigue siendo demasiado grande. Lamento que no hayamos ido más allá para crear un entorno más diverso e inclusivo en el que todos sientan que se les trata de manera justa y se les brindan las mismas oportunidades.

Nuestra ambición es crear una organización que refleje con mayor precisión la sociedad a la que servimos. Eso es 50% mujeres y 50% hombres, al menos 20% negros, asiáticos y de minorías étnicas, y al menos 12% discapacitados. Una organización moderna 50/20/12. Junto a esto, entregaremos planes para construir nuestra diversidad socioeconómica, además de asegurarnos de ser verdaderamente inclusivos para todos los empleados LGBTQ +.

Estamos desafiando a todas las áreas para hacer planes que nos permitan lograr esto, tanto a nivel de liderazgo como en general. Una vez que hayamos hecho este trabajo durante las próximas 12 semanas, nos comunicaremos con ustedes para hablar sobre los detalles y establecer el tiempo. Todos los líderes de la BBC serán evaluados sobre cómo están progresando hacia estos objetivos. De ahora en adelante, si usted es un líder que busca asegurar un nuevo rol, analizaremos los puntajes generales de participación del equipo; cómo mejoró la diversidad de su equipo; y cómo creó un entorno en el que tratamos a todos de forma justa e igualitaria, sin excepciones. Debemos alejarnos de cualquier estereotipo “tipo BBC”, y no contratar personal a nuestra propia imagen. Todos los grupos de toma de decisiones de alto nivel deben ser diversos. Además, en esta área, como en otras, debemos ser transparentes con nuestros datos. Que sea una organización abierta y segura que refleje y celebre la Gran Bretaña moderna.

Y seas quien seas, quiero que la gente se trate bien entre sí. Estableceremos claramente las expectativas de los líderes de la BBC y de nuestro personal. Nuestro compromiso mutuo. Amo nuestros valores, pero no significan nada si no dan como resultado el comportamiento correcto. Tenemos mucho que hacer para tolerar situaciones en las que la gente no contribuye positivamente. Además, tenemos muchos líderes brillantes que merecen todo nuestro apoyo. A cambio de esto, se espera que sean amables, hablen con franqueza y tomen decisiones muy claras.

Mientras tanto, si vamos a acercarnos más a nuestra audiencia, necesitamos una organización con más base en el Reino Unido, que ayude a estimular la economía creativa en todo el país. Buscaremos hacer que la BBC esté menos centrada en Londres, aprovechando los aprendizajes de este año y construyendo una organización más sostenible en el proceso.

Finalmente, con la presión de seguir enfocando nuestro dinero en las audiencias, debemos crear una organización más simple y ágil. En los últimos años, la BBC ha avanzado mucho en materia de eficiencia y sé que muchos de ustedes, como yo, han pasado por numerosos programas para reducir costos. Pero la verdad es que, a pesar de un excelente trabajo, hemos aumentado nuestra plantilla de servicio público durante los últimos tres años y todos sentimos que todavía hay demasiada burocracia. Debemos actuar ahora para crear una organización que responda más rápido y ofrezca un mejor valor a quienes pagan por nosotros.

Nos centraremos en la reducción de costes, por lo que la plantilla de servicio público de la BBC del Reino Unido será menor. Entregaremos los cambios acordados en Noticias, Naciones y Regiones, una reducción de 900 roles, y buscaremos en la BBC para reducir aún más la duplicación, las capas y los gastos generales. Esto no significa que no estemos creciendo en otros lugares. Nuestro negocio de estudios comerciales está invirtiendo en nuevos empleos, por ejemplo, donde estamos ganando trabajo en áreas como Historia Natural.

Paralelamente, eliminaremos los comités y reuniones innecesarios. Confiaremos en que los equipos hagan su trabajo mientras nos hacemos responsables mutuamente de cumplir con nuestros compromisos. Ya he acordado eliminar una serie de reuniones de alto nivel y reduciremos a la mitad el papeleo que llevamos al Comité Ejecutivo. Quiero que todas las áreas de la BBC no se quejen de la burocracia, sino que la desmantelen. Además, como habrás visto en tu correo electrónico, hemos reducido el Comité Ejecutivo de la BBC de 17 a 11 para agilizar la toma de decisiones y trabajar como una sola BBC. Es importante destacar que el nombramiento de Charlotte Moore como directora de contenido significará que trabajamos en toda la BBC para maximizar el impacto de todo nuestro contenido en audio y video.

Espero que esto cree una organización moderna y transformada en la que ustedes sean felices, sean tratados de manera justa, realicen un trabajo creativo excepcional, tengan claras las expectativas y se concentren en el desafío en cuestión: entregar valor para todos. Seremos la organización de servicio público mejor gestionada del mundo.

Empecé diciendo por qué me uní a la BBC. Creo en la radiodifusión de servicio público. Creo en la BBC. Creo que se necesita, ahora más que nunca.

Nuestro trabajo es importante. Pero el mundo ha cambiado. Si realmente nos preocupamos por esta preciosa institución, debemos protegerla reformándola. Repetir lo que hemos hecho en los últimos años no será suficiente: todos debemos liderar la reforma. La visión es clara como el cristal: una BBC que está absolutamente obsesionada con su audiencia, centrada en lo que hace de forma única e indispensable para la Gran Bretaña moderna. Totalmente imparcial y llena de ideas de programación. Funcionando en beneficio de la audiencia. Valorada y querida por todos. Esto requiere que todos hagamos las cosas de manera diferente y actuemos con generosidad y urgencia. Estoy muy orgulloso de llevarnos a lograr esto.

Es desafiante pero emocionante. Pongámonos a trabajar.

Traducido al español por Hernán Restrepo, gestor de contenidos de la Red Ética de la Fundación Gabo.

