El senador Humberto Schiavoni recibió el alta médica tras dar positivo de Covid-19

Lo comunicó vía redes sociales. El pasado 5 de septiembre se realizó el hisopado antes de viajar a la provincia y dio positivo. Estaba asintomático, con buen estado general de salud y se mantuvo aislado.

El senador misionero Humberto Schiavoni confirmó este miércoles que recibió el alta médica del Covid positivo que él mismo contó, días pasados.

Mediante un posteo en la red social twitter, el ex director ejecutivo de Yacyretá escribió: “Hoy les quiero contar a quienes se interesaron en mi salud y me desearon pronta recuperación, que me dieron el alta de Covid-19. Muchas gracias a todos por las muestras de afecto”.

Previamente, el pasado 5 de septiembre, el propio Schiavoni eligió la misma red social para informar que “como indica el protocolo, antes de viajar a Misiones me realicé el hisopado y resultó positivo para Covid-19. Estoy bien, soy asintomático y me encuentro aislado en mi casa. Es importante que continuemos respetando las recomendaciones y que nos cuidemos entre todos”.

