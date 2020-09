Coronavirus: Rosario y cinco departamentos más volverán a la fase dos

La fase dos de la cuarentena empezará a regir este sábado y será por 14 días. Prohibirán la mayoría de las actividades no esenciales, la práctica de deportes y los locales gastronómicos solo podrán funcionar con delivery y take away.

El Gobierno de Santa Fe suspendió este viernes la mayoría de las actividades no esenciales en Rosario y en otros cinco departamentos de la provincia, ante un aumento significativo de los casos de coronavirus en esas zonas. La medida regirá por 14 días contados desde este sábado. Cerrarán comercios, locales gastronómicos y prohibirán la práctica de deportes, entre otras restricciones.

“Vamos a volver a las actividades esenciales y vamos a acompañar a los que no lo pueden hacer”, dijo el gobernador Omar Perotti durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el intendente de Rosario Pablo Javkin. “Estos 14 días nos tienen que permitir mostrar que podemos. Santa Fe va otra vez a encontrar un buen rumbo, se va a poner de pie y lo vamos a hacer juntos cuidándonos en los próximos 14 días”, manifestó.

El mandatario provincial sostuvo que el regreso a una fase más restrictiva del aislamiento obligatorio “se trata de cuidar la vida” y planteó: “El trabajo va a volver y las posibilidades de desarrollo van a estar”.

Por su parte, Javkin puntualizó que, en los últimos días, la velocidad de los contagios puso en riesgo la respuesta del sistema de salud. “Tenemos que tomar una medida que no es la que nos gustaría, pero es la necesaria”, afirmó, al tiempo que empatizó con el cansancio de la gente. “Todos nos sentimos hartos de enfrentar esta pandemia”, expresó.

Sin embargo, señaló que las medidas restrictivas tienen el objetivo de “evitar lo que siempre dijimos que queríamos evitar, que es que una persona no sea atendida cuando lo necesite”.

Las restricciones anunciadas solo regirán en los departamentos de Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución, todos ubicados en la zona sur de Santa Fe. La provincia registró este viernes 713 nuevos contagios de coronavirus y otros 747 el jueves, con lo que acumula 10.806 positivos desde el inicio de la pandemia, convirtiéndose en el tercer distrito del país con más casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia.

Las restricciones

Según informó el Gobierno, a partir del sábado quedarán suspendidas las actividades de comercio mayorista y minorista de rubros no esenciales, los locales gastronómicos, los shoppings, el ejercicio de profesiones independientes, de personal doméstico y actividades religiosas.

También se suspenderán por 14 días las obras privadas con más de 5 trabajadores, así como las actividades de sindicatos, obras sociales, colegios profesionales, clubes y universidades.

Quedarán sin habilitación la práctica de actividades deportivas cerradas y al aire libre, la pesca deportiva y recreativa y las peluquerías, manicuría y cosmetología.

Además, cerrarán sus puertas las bibliotecas, salas de ensayo y se suspenderán actividades artesanales, así como la enseñanza de disciplinas artísticas.

Según informaron las autoridades, las caminatas recreativas quedarán suspendidas por ese lapso para mayores de 60 años y población de riesgo, mientras que solo se permitirán para el resto en un radio no mayor a 500 metros de la casa y hasta las 19.30. Finalmente, los locales gastronómicos podrán funcionar solo bajo la modalidad de delivery y take away hasta las 22.

Fuente: TN

VD-CP