En las próximas horas, la Municipalidad de Posadas estaría firmando el decreto para habilitar las reuniones al aire libre para un máximo de 10 personas

El intendente de la ciudad de Posadas participó de la ceremonia por el Día del Inmigrante y afirmó que tras la aprobación provincial estarán firmando el decreto municipal para autorizar las reuniones al aire libre en la capital misionera.

El intendente de Posadas Leonardo Stelatto participó del homenaje por el Día del Inmigrante que se realizó en la plazoleta de los Inmigrantes y anunció entre otras cosas que ya están firmando el decreto para habilitar las reuniones al aire libre para un cupo máximo de 10 personas.

«No queríamos dejar pasar este día tan especial, así que mi reconocimiento para todos los inmigrantes de la provincia y de la ciudad de Posadas».

Lamentó que debido a la pandemia, como todos los festejos que estaban previstos para este año, hayan tenido que adaptarlos a los protocolos que se tienen que cumplir.

«Tenemos que ser muy respetuosos porque gracias a ese cumplimiento del ciudadano de la provincia y el ciudadano de la ciudad de Posadas tenemos los resultados muy a la vista de cómo nos está yendo con el COVID aca en la tierra colorada».

Habilitación de nuevas actividades , entre ellas las que se desarrollan al aire libre

Stelatto afirmó que irán habilitando otras actividades al ritmo que avanza la situación sanitaria en el país.

«De a poco se van a ir mirando las distintas actividades que están pendientes de que empiecen a funcionar. Pero en la idea también es mirar seguramente el cuadro de situación en el que se va encontrando la provincia. Tenemos alrededor de nuestra provincia muchos intervinientes, inclusive dentro de nuestro mismo país, así que tenemos que estar muy atentos y seguir cuidándonos día a día».

Precisó que como estaba previsto en el decreto provincial, «nosotros estamos firmando el decreto municipal donde le daremos una impronta para las reuniones familiares y recreativas en espacios públicos que van a tener un horario aproximadamente de 9 de la mañana hasta las 20 horas y donde se podrán reunir hasta 10 personas».

Como se recuerda, ayer durante el operativo de limpieza integral para embellecer la Plaza Ijuala II. En esta oportunidad, el intendente de Posadas , Stelatto, acompañó los operativos y aprovechó para ultimar los detalles del decreto municipal que habilita las reuniones de hasta 10 personas en espacios públicos de Posadas.

“Hoy seguramente estamos cerrando el tema del decreto del protocolo que vamos a llevar adelante en la ciudad de Posadas. Vamos a hacer en espacios recreativos aproximadamente de 9 a 20 horas”, explicó Stelatto.

En ese marco detalló que se habilitarán los espacios públicos como plazas y varios sectores, e inclusive también se elabora un protocolo para el uso del Parque de la Ciudad.

Situación del dengue se agravó durante cuarentena

El intendente de Posadas afirmó que el trabajo en el campo es permanente, así como la concientización. Añadió que también destaca la presencia de los promotores de salud que están trabajando en diferentes barrios. «seguimos este en esta tarea que el dengue va a ser todo el año. «Nosotros tenemos que seguir insistiendo mucho en cada familia que revea su situación de lo que tiene en su casa. cuando está en su casa. Juntamente tuvimos mayor inconveniente con el dengue cuando la gente en cuarentena se quedo en su casa…»

Señaló que al no poder ingresar a las viviendas a fumigar, debido al contexto en que se encuentra la provincia, piden el acompañamiento de cada vecino para que realice la tarea que corresponde.

Sostuvo que con respecto al coronavirus, «hay lugares donde se están respetando a rajatabla los protocolos y en otros no tanto. Entonces es ahí donde tenemos que seguir insistiendo y en pedir el acompañamiento y la solidaridad de los vecinos para que se respeten las normas , en cualquier parte de la ciudad. El virus no tiene ubicación exacta, en cualquier momento puede aparecer alguna situación no deseada y ahí tenemos que estar bien protegidos con los protocolos«, acotó

En el evento participó la diputada provincial Rosana Franco, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante Facundo López Sartori y la subsecretaria de Fomento Cultural Laura Lagable.

