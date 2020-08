“La luz del Correntoso”: el fenómeno paranormal que tiene en vilo a un pueblo entrerriano

Una misteriosa historia de pescadores atemoriza a los habitantes del pueblo entrerriano de Hernandarias: “la luz del Correntoso”, un extraño fenómeno paranormal

“Esa bola luminosa se me vino encima y no recuerdo más nada”, dice un adolescente de Hernandarias, el único testigo de este fenómeno sobrenatural. Se refiere a “la luz del Correntoso”, como llaman los pobladores de la zona a esta misteriosa y legendaria historia.



Hernandarias es una localidad rural, en la vera occidental del Río Paraná, a unos 90 km de la ciudad de Entre Ríos. Entre sus pobladores circula un relato sobre un extraño suceso que para algunos es de buena suerte, mientras que para otros es un mal agüero.

Se trata de la luz del Correntoso, que los acompaña desde hace 60 años. Pero el fenómeno se volvió más tangible con la experiencia de un jovencito de 13 años, que relató su encuentro cercano.

Lo llaman el “TestigoR”, porque la familia no quiere que se de a conocer su identidad. “No quieren prensa y podemos investigar el hecho con esta condición”, señala Gustavo Fernández, miembro del IPEC (Instituto Planificador de Encuentros Cercanos), que estudia el caso.

El menor en cuestión contó que cuando estaba entrando a una pieza del fondo de su casa una potente luz lo levantó un metro del suelo y lo transportó a quince cuadras de allí. En un instante, apareció, totalmente desorientado, en una garita de colectivo.

Esto sucedió en 2017, pero la luz del Correntoso es conocida desde hace mucho tiempo. “A mi papá se le apareció en la canoa, una luz que irradiaba mucho calor, nunca más volvió a esa parte del río”, cuenta un hombre de 52 años, que tampoco quiere darse a conocer. “No tenes que seguirla, ella te quiere llevar”, asegura.

El arroyo Correntoso es una fuerte bajante del Río Paraná, y esta misteriosa luz habría sido la que “teletransportó” al Testigo R. “Creemos que en Hernandarias hay un portal”, asegura Gustavo Fernández. Y el jefe de Policía local, Diego Wasinger, abona esta idea, tras haber analizado las cámaras de seguridad de la zona.

Mirando los videos de ese día, comprobaron que no hubo ningún desplazamiento del chico (ni de autos). Revisaron en todos los caminos posibles desde un punto hasta el otro, y no encontraron nada.

“El niño no ve una nave, para nosotros no es un fenómeno OVNI, sino que se emparenta más a uno de tipo parapsicológico. La luz lo eligió a él y no a su hermano”, afirma Fernández.

Ésta no es el único hecho sobrenatural de la zona. Emanuel Giudice, también miembro de IPEC, agrega: “Hay muchas historias en el pueblo, incluso he sido testigo de la aparición de un duende”, asegura. “Hemos hecho radiestesia y nos ha marcado presencia de energía”, explica.

Aunque no hay una explicación lógica para los avistajes, todos los relato coinciden en que es una luz fuerte, uqe se presenta de noche y cambia de color. Han descartado que se trate de un cuerpo celeste, por la manera en que se mueve.

“Tanta gente dice ver la Luz del Correntoso que no puede dejar de llamar nuestra atención”, asegura Giudice. Los estudiosos del fenómeno OVNI ya no se centran únicamente en el Cerro Uritorco. “Los medios deberán agregar un nuevo alfiler a sus mapas del misterio: Hernandarias”, concluye Fernández.

LEE TAMBIÉN: Investigadores argentinos de OVNIs solicitaron al Ministerio de Seguridad que elaboren un informe urgente

LEE TAMBIÉN: El Pentágono difundió videos de Ovnis

Fuente: La Nación

E.B.-CP