Comerciante afirma que la venta online de productos electrónicos cayó por falta de abastecimiento y la gente prefiere invertir en reformar sus casas

Así lo afirmó Diego Barrios, empresario posadeño, quien además se refirió a la situación económica actual y aseguró que los altos costos impositivos “promueven” la actividad informal. Además consideró que, de ser necesario un retroceso de fase, es esencial que los comercios permanezcan abiertos ya que “es la única salida posible”.

Diego Barrios – Misiones4.

Diego Barrios, empresario posadeño, habló acerca del cierre de las casas de cambio en la Capital provincial y apuntó hacia el Estado: “Cada vez que regulen de semejante manera, la actividad formal, como en este caso, se verá muy comprometida, y quienes estén en la compra-venta de dólar blue van a beneficiarse”.

Señaló que al existir tantas restricciones a la hora de querer acceder a operaciones con la divisa estadounidense, no es extraño que las empresas dedicadas al rubro ya no puedan continuar desarrollando sus actividades y, por ende, mantenerse en pie. “Con tanta carga fiscal, terminan promoviendo la actividad informal”, acotó.

Preocupación por un retroceso de fase

El comerciante local sostuvo que es imperioso que la actividad económica muestre avances y manifestó que está preocupado por el panorama que vaticina: “El virus va a seguir y me preocupa que tengamos que volver a las etapas más duras de la cuarentena, lo que sería dramático para el futuro de la economía”.

En ese sentido, Barrios se mostró conforme con la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en marco de la pandemia para evitar la circulación de Covid-19, pero aseguró que los negocios “no pueden volver a cerrarse”. “Podemos seguir trabajando con todos los cuidados necesarios. Espero que no nos toque volver hacia atrás”, añadió.

“El Estado no tiene de dónde sacar más dinero, venimos de una crisis financiera. La economía está debilitada y creo que no pueden hacer más de lo que ya hicieron, pero sí pueden dejarnos trabajar que es más fácil que ayudarme con algo que no tienen. Es la única salida posible”, expresó.

Indicó que se deben considerar “nuevas formas” que le permitan seguir funcionando al sector comercial, aunque aseguró que, en comparación con otras provincias, en Misiones se vive una situación mucho más positiva.

Venta online

Consultado sobre su experiencia en el Hot Sale, Barrios aseguró que la estrategia de venta online “sirve, pero si no lo venían implementando desde hace tiempo atrás se vuelve difícil” y destacó que esta metodología de compra se ha ido incrementando conforme pasan los días: “La gente confía más y consiguen buenos precios. Eso también es algo que vino para quedarse y crecer, y si no te adaptas vas perdiendo en el mercado”.

Respecto a las ventas en el local comercial, aseguró que también registraron buenos niveles. Según especificó, los números no se incrementaron sino que permanecieron a la misma altura que los que se dieron a principios de 2020 cuando aún no se había declarado la emergencia sanitaria.

Durante los meses de abril y mayo, explicó, los clientes solicitaron artículos electrónicos para el uso de Internet como ser computadoras y teléfonos celulares, pero luego hubo un “quiebre de stock” que produjo una caída drástica de las ventas en esos productos. “No hubo importación y en el sur dejaron de fabricar”, mencionó.

Actualmente, por otro lado, la gente se abocó a la compra de elementos para el hogar y materiales para realizar arreglos o finalizar construcciones, lo que asoció al hecho de que en el último tiempo, al tener que pasar tanto tiempo en casa, se preocuparon más por este tipo de cuestiones. “El dinero que gastaban al salir o realizar mini-vacaciones hoy lo destinan para arreglar el hogar”, manifestó.

AV-A