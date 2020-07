Influencers: un proyecto de ley busca regular su actividad

La senadora del Partido Frente de Todos, Cristina del Carmen López Valverde, presentó un proyecto de Ley para regular la actividad económica de los creadores de contenidos en las redes sociales conocidos como influenciadores o influencers.

La senadora señaló que el proyecto busca controlar las publicidades virtuales e imponer una serie de normas que permitan al Estado garantizar los derechos de los usuarios de las redes sociales.

«El Estado debe proteger los derechos del consumidor consagrados en nuestra normativa legal y velar por evitar que la publicidad en ningún caso distorsione los valores propios de una sociedad democrática: que no discrimine, que no promueva la violencia, que informe adecuadamente sobre bienes y servicios, que no agreda, que no ataque las buenas costumbres y la moral social, entre otras posibles situaciones negativas en las que la publicidad puede incurrir» enfatizó Valverde.