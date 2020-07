Coronavirus: analizan varias propuestas para probar una vacuna en Argentina

El ministro de Salud de Buenos Aires recordó que «está en conversaciones para entrar en ensayos clínicos» cuando estén las condiciones para testear en humanos. «Cuando esas vacunas estén aprobadas, el país tendrá prioridad en la distribución«, explicaron fuentes de la cartera sanitaria.

Desde el inicio de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, científicos de todo el mundo comenzaron una carrera contra el tiempo en busca de un tratamiento efectivo y una vacuna capaz de prevenir la enfermedad. No son pocos los que aseguran que hasta tanto no se descubra la manera de inmunizar a la población, el planeta no podrá volver a la “normalidad” tal como la conocía antes de diciembre de 2019.

Así las cosas, la Argentina se encamina a formar parte de los países que se dispongan a probar en la población algunas de las vacunas en estudio, cuando científicamente estén aptas para pasar a esa fase de análisis.

“Estamos en conversaciones para que la provincia de Buenos Aires entre en ensayos clínicos de alguna de esas vacunas«, informó esta mañana el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán. «Están dando preliminarmente buenos resultados”.

Según consideró el funcionario en declaraciones a Telefe, “con que el 50% de la gente que recibiera una vacuna pasara a tener casos leves o no tener la enfermedad cambiaría toda la gestión de la enfermedad”. “Ya no se nos atoraría el sistema de salud, entonces estamos muy esperanzados”, aseguró, al tiempo que destacó: “La ciencia nos va a dar una respuesta y cuando eso llegue vamos a poder decir ‘acá no tuvimos miles y miles de muertos’ y allí valoraremos los argentinos el esfuerzo que se está haciendo”.

Científicos de todo el mundo se esfuerzan por desarrollar vacunas que funcionen con una inmunidad protectora robusta contra COVID-19. Los candidatos a vacunas, como la vacuna mRNA-1273 SARS-CoV-2, la vacuna de coronavirus de ADN INO-4800 y la vacuna candidata a vector de adenovirus tipo 5 (Ad5-nCoV), son algunos ejemplos en ensayos clínicos de fase I, mientras que la vacuna de ARN autoamplificadora , la vacuna COVID-19 recombinante oral, BNT162, la vacuna COVID-19 de origen vegetal y la vacuna COVID-19 del péptido Ii-Key están bajo ensayos preclínicos. Del mismo modo, la OMS, en su sitio web oficial, mencionó una lista detallada de los agentes de vacuna COVID-19 que están bajo consideración. Están en curso diferentes fases de ensayos para vacunas con virus vivos atenuados, vacuna inactivada con alumbre de formaldehído, vacuna de vector de adenovirus tipo 5, vacuna de ARNm encapsulada en LNP, vacuna de plásmido de ADN y proteína S, trímero S y péptido Ii-Key como una proteína subunitaria. vacuna, entre otros.

“Hay varias vacunas que ya están en fase 3, es decir la fase para poder probar en la población y a la Provincia le llegaron varias propuestas de laboratorios para poder utilizar esas vacunas, pero se están estudiando y analizando; todavía no se está probando ni hay fecha de prueba de esas vacunas en Buenos Aires”, aclaró a Infobae una fuente de la cartera sanitaria bonaerense.

Y agregó: “Además, lo que se intenta es que si médicamente y científicamente esa vacuna está aprobada para probar en nuestra población, si llegase a funcionar, la Argentina esté entre los países de prioridad para la distribución de esa vacuna, porque se sabe que es algo que va a faltar. Pero que quede muy claro: no hay fase de prueba confirmada aún en la Argentina de ninguna vacuna”.

Gollán también se refirió esta mañana al tratamiento con plasma de convalecientes, del que dijo que “está habiendo un buen nivel de adhesión”. “Fíjense que hay mucha gente de Villa Azul que hoy se ofrecen para donar. El tema es que es limitada la cantidad porque hay que hacerlo con un procedimiento que tiene limitación física -explicó-. Nuestro objetivo es en un lapso relativamente corto pasar de 100 tratamientos a 250/300 tratamientos semanales. Pero hay que producir ese plasma, cada paciente que lo necesita requiere hasta tres dosis, y de cada donante se puede extraer sólo cuatro dosis”.

“Por eso apostamos al suero hiperinmune porque tiene un escalado gigante, uno puede hacer millones de ampollas que se hacen a través de los caballos: se le inyecta una proteína recombinante hecha en la Argentina, que es la ‘llave’ que usa el virus para entrar a la célula”, puntualizó el ministro. “Esa proteína se hizo en forma recombinante, se le inyecta al caballo, produce anticuerpos y es un conocimiento que tenemos en la Argentina”.

Sobre cómo evalúa el desarrollo de esta cuarentena reforzada, opinó: “Hasta el 15 y el 17 no podemos hacer una evaluación; ahí se definirá cómo seguimos”. “Por un lado veremos cómo se ha ido desarrollando el crecimiento de casos, si realmente hubo un impacto, pero nosotros en estos días estamos agregando una gran cantidad de camas de terapia intensiva, lo que nos da tiempo para que el sistema sanitario se siga reforzando”.

Fuente: Infobae