Carlos Arce recorrió nueva edición de micro operativo PAS en Posadas

El vicegobernador de Misiones Dr. Carlos Arce acompañó en la tarde del jueves el Programa de Asistencia Solidaria (P.A.S.) 5 días en tu barrio junto al Intendente, Leonardo «Lalo» Stelatto, el cual se desarrollará hasta mañana viernes 3 de julio en la chacra 112 de Posadas, calle 111 y 74-A.

Esta semana el operativo se desarrolló por las tardes desde las 13 hs, donde los vecinos de la zona pudieron acceder a los distintos servicios gratuitos de salud y gestión de trámites que ofrece el programa, respetando las medidas sanitarias correspondientes y el distanciamiento social obligatorio.

Luego de dialogar y escuchar a los vecinos, el vicegobernador remarco que: “El programa de acción solidaria no es un sello tiene los servicios, pero depende de cada información previa que hacen los presidentes barriales. Hoy brindamos servicios médicos, de asesoramiento, clínicos, pediatras, traumatólogo, oftalmólogo que es lo que más solicitan. No es fácil salir de la casa e ir a reservar turnos por eso venimos a los barrios, siempre fraccionado como tiene que ser para evitar que la gente no se aglomere.

Por su parte, el intendente de Posadas Leonardo “Lalo” Stelatto remarcó que: “Siempre mucha convocatoria en los barrios respetando los cupos que hay por servicios. Un programa muy importante que hace el gobierno de la provincia. Hay diferentes tipos de pedidos de los vecinos respecto a la iluminación, recolección de residuos, la poda, etc. Son pedidos que nos llevamos y vamos resolviendo para seguir cumpliendo con los vecinos de cada barrio”.

La Coordinadora del PAS Mirta Amarilla dijo que a pesar del difícil momento que atravesamos debido a la pandemia, la gente asiste a cada operativo y eso demuestra que hay un Estado presente y además destacó la importancia de que todos los servicios sean gratuitos.

Mañana a partir de las 13 horas los vecinos podrán acceder a los distintos servicios como: oftalmología, óptica, asesoramiento jurídico, médico pediatra, vacunación, peluquería, DNI, farmacia, bioquímica, nutricionista, Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), gas solidario, entre otros. Los turnos se dan por orden de llegada con cupo por servicio es de 20 personas. Se insiste en el uso obligatorio del tapabocas, el alcohol en manos y la cámara de desinfección está presente en los operativos.