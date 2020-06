Compactarán unas 1500 motos que están en el corralón municipal de Posadas “y la idea es que toda la chatarra se ubique fuera de la provincia”, anticipó Stelatto

El intendente de la capital misionera explicó que en los próximos días comenzará el proceso de compactación de los vehículos “que fueron dados de baja por la justicia y queremos ubicarlos fuera de la provincia, para evitar que esa chatarra siga circulando en la ciudad”. Dijo que en los próximos días anunciará un “ambicioso plan para más asfalto y más empedrado para Posadas”.

Leonardo “Lalo” Stelatto transita su séptimo mes como intendente de Posadas y en plena pandemia, tuvo que modificar la agenda de trabajo y adaptarse al ritmo de un virus que no da tregua. “Fueron seis meses muy raros de los cuales pudimos trabajar bien sólo tres meses. Todavía no estamos al cien por cien en todas las tareas”, dijo en declaraciones a FM de las Misiones. No obstante, consideró que “le estamos poniendo una impronta que de a poco se irá notando en la Ciudad”.

El alcalde capitalino anticipó que “la semana que viene vamos a iniciar el proceso de compactación de más de 1500 motos que tenemos en el corralón municipal, vehículos también que fueron dados de baja por el Juzgado correspondiente”. Aclaró que la acción se concretará “gracias a un convenio con una empresa que ahora está en Oberá y la idea es que toda la chatarra que se compacte salga de la provincia, para evitar cacharros y reservorios de agua en esta lucha que llevamos contra el dengue”. Adelantó Stelatto que “el sector de Servicios Públicos de Urquiza y San Martín será trasladado porque en ese lugar vamos a construir la oficina de centro de atención al vecino como nos comprometimos en la campaña. Para septiembre lo tenemos proyectado”.

Con relación a la caída de la recaudación, el ingeniero Stelatto admitió que “dependemos de lo que factura cada comercio. Hubo meses en algunos rubros que la facturación fue nula. Pero con mucho ingenio pudimos equilibrar las finanzas y no tener déficit”.

Reciclado

La prueba piloto de la clasificación de la basura en Posadas que se inició con la experiencia en Villa Sarita y en el centro de la ciudad fue otro de los aspectos abordados por el intendente quien aseguró que “nos está yendo bien pero no puede ir mucho mejor. Para eso tenemos que trabajar más y ya tenemos a un grupo de personas que se desempeñan como patrulla sustentable viendo si los contenedores están bien distribuidos y hacer hincapié en los usuarios para seguir capacitándolos”. Contó que “el vecino muchas veces se equivoca de contenedor y pone la basura orgánica en el contenedor inorgánico y viceversa”.

Sobre las obras inmediatas que figura en la planificación de su equipo de trabajo, Stelatto lanzó: “vamos por más asfalto en Posadas, vamos por más empedrado. Próximamente vamos a lanzar un plan muy ambicioso para toda la ciudad”.

Al momento de referirse al ordenamiento del tránsito, una problemática que arrastra Posadas de todas las administraciones, dado el crecimiento exponencial de vehículos, Stelatto reafirmó el concepto de “como en toda ciudad moderna, hay que moverse en transporte público. Tenemos que entender que ingresar al microcentro con nuestros vehículos particulares sino tenemos la cantidad de estacionamientos adecuados, es muy complicado para todos”.

“Vamos a tener que dar un salto de calidad en el transporte público de pasajeros. No solo para los colectivos, sino también para taxis y remises, que sea funcional. Que aquella persona que necesite moverse dentro de la ciudad lo haga con estos transportes, inclusive por los tiempos y por los costos”, agregó Stelatto.

DG