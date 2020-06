Siete ideas para relanzar tu relación de pareja y superar el desgaste de la cuarentena

Después de estos meses de aislamiento las parejas están en búsqueda de caminos y alternativas para oxigenar y revitalizar la relación, para superar la distancia o el hartazgo que pudo haber ocasionado la cuarentena.

La cuarentena y el aislamiento que hemos vivido abruptamente en estos últimos meses transformaron por completo nuestro ritmo de vida. Ese cambio afecto principalmente a la convivencia de las parejas y nos llevó a descubrir y resaltar tanto lo bueno como lo malo del otro.

Para aquellos a los cuales la cuarentena los sorprendió viviendo en lugares distintos, este fue un periodo en el que la relación de pareja se puso, de alguna manera, en “pausa”. En un comienzo entusiasmados por la virtualidad y los encuentros online, con el paso de los días comenzaron a darse cuenta de lo esencial y necesario que es estar cerca, abrasarse, tocarse y compartir un mismo espacio con la persona que uno quiere. Cada día se extraña más que el anterior, y sentimos una tremenda ansiedad por vivir un prolongado reencuentro.

Muy distinta ha sido la situación de aquellas parejas que convivían antes de que comenzara esta pandemia. Los primeros días era toda una novedad la cantidad de tiempo que uno podía atravesar y disfrutar junto a su ser querido. Pero inevitablemente el paso de las semanas y de los meses va produciendo un desgaste propio del encierro y la monotonía, que hacen que en un principio, lo que nos agradaba del otro, comience a aburrirnos, o incluso a disgustarnos.

Todos los estudios sociales de los últimos tiempos muestran que en estos días, y alrededor de todo el mundo, el amor de pareja es una de las cuestiones humanas que más ha sufrido las malas consecuencias de lo que estamos viviendo.

Por lo tanto, el interrogante que inevitablemente nos surge es: ¿Cómo puedo recuperar la intensidad que perdí con mi pareja? ¿Cómo y cuándo volver a estar juntos en un entorno y con un estado de ánimo mucho más positivo?

No hay mejor respuesta para superar el desgaste y relanzar la pareja que una escapada romántica a un bello lugar, que nos deleite y nos permita reinventarnos en la intimidad.

Aquí te proponemos 7 experiencias misioneras y maravillosas, que podes reservar hoy para escaparte a ese reencuentro que tanto estas esperando a vivir para cuando culmine el aislamiento y podamos volver a viajar.

Escapada a Cataratas del Iguazú: cena y noche romántica en el Panoramic Grand Iguazú

Es el lugar ideal para un reencuentro: un moderno hotel boutique 5 estrellas y con una vista espectacular del último tramo del río Iguazú. El complejo posee un hermoso parque, con piscinas, solárium, baño romano, casino y un restaurante que combina los sabores locales con platos de vanguardia.

Allí podes reservar una noche en habitación doble con una cena que incluye plato principal, postres y jugos naturales. Y podes viajar con fecha abierta y flexible, porque este paquete romántico es válido hasta el 28 de febrero de 2021. Reservá tu noche romántica acá.

Escapada a Oberá: Paquete Fly me to the Moon

En la Capital del Monte nos espera una de las mejores opciones románticas de nuestra provincia: las Misiones de Oberá Lodge te ofrece dos días de disfrute, con una noche de alojamiento en un Apart para dos personas.

Durante el primer día se ofrece una cena romántica a la luz de las velas, con vino o champagne, y durante el segundo día de tu estadía la pareja es agasajada con el desayuno servido en la suit, mientras que al mediodía disfrutará de un almuerzo de tres pasos, acompañados de jugos naturales.

Las Misiones de Oberá Lodge es un complejo turístico situado en el corazón de Misiones y se caracteriza por la tranquilidad y el cuidado de cada detalle. Cuenta con pileta, bar, jardín, vistas a la pileta y wifi gratis. En las inmediaciones al predio es posible practicar senderismo.

Podés realizar tu reserva en las Misiones Lodge, con validez hasta el 19 de diciembre de 2020, haciendo clic acá.

Escapada a los Esteros del Iberá: Glamping con Full Day en Portal Galarza

El Glamping es una tendencia mundial que combina el glamour con el camping, en un entorno natural y visual único e inolvidable. Vas a vivir la experiencia de pernotar en una construcción de cañas, juncos y madera del lugar y vas a poder contemplar el cielo estrellado desde su deck con pérgola.

Además, vas a vivir el full day que incluye la navegación por la laguna, todas las excursiones, el almuerzo y la merienda, con pastaflora, torta frita y las infusiones.

Por la noche se servirá una cena de tres pasos que está incluida y a la mañana siguiente te llevarán el desayuno a la habitación.

Podés reservar hoy opciones de una o de dos noches, válidas durante los primeros 180 días posteriores al reinicio de la actividad turística.

¿Querés conocer Portal Galarza? Hacé clic acá.

Escapada al Paraná: cena y noche romántica en Casa Bemberg

En un ambiente rodeado de selva, cascadas, ríos y vegetación, vas a conocer la historia natural y cultural de la Casa y la Capilla, y también hacer una caminata por los senderos, pasear en bicicleta o kayak por el río Paraná y disfrutar de un romántico reencuentro.

No te pierdas la oportunidad única de conocer una de las joyas de Misiones, en cuya exquisita gastronomía predominan las comidas típicas de la zona: chipá, antipasto misionero, sopa paraguaya, surubí, pacú, salsas de frutas tropicales, puré de mandioca, y helado de yerba mate.

Te invitamos a vivir tu noche romántica en Bemberg en habitación doble, con desayuno y cena, y con fecha abierta hasta el 31 de enero del 2021 haciendo clic acá.

Escapada a Moconá: Paquete de dos noches en El Soberbio Lodge

Un excepcional lodge de selva con vista al bosque nativo, al río Uruguay y a la ciudad de El Soberbio, que en la noche suma sus luces a las de otras ciudades del Brasil, configurando un lugar de increíble belleza.

El paquete para enamorados incluye 2 noches de alojamiento en habitación doble, desayuno y excursión de aventura en kayak por el arroyo El Soberbio y por el río Uruguay.

Remamos por el arroyo El Soberbio y conectamos con el río Uruguay; navegamos por el límite de dos países, Brasil y Argentina, pasando por el antiguo puerto de armado de jangadas. Allí descansamos y probamos un snack de bocados regionales. Emprendemos el retorno por el arroyo hasta la desembocadura con el Uruguay donde nos buscan para volver al lodge.

Conocé más de esta promoción para parejas haciendo clic acá.

Escapada a la Selva: Aventura Full Day en La Lorenza

Se trata de un paseo de medio día en esta pequeña reserva privada a tan solo 40 kms de Iguazú. Emprendemos una caminata guiada de 45 minutos por la selva en donde compartimos información interesante sobre los procesos naturales que hacen tan dinámico a este ecosistema. Al final del sendero, sobre la costa de un arroyo, los kayaks nos esperan.

Remando nos asomamos al imponente río Paraná y desde donde es posible ver la costa de Paraguay. Una vez en tierra firme, emprendemos la vuelta escoltados por orquídeas, bromelias y aves que salen a nuestro encuentro.

Llegamos al fin del paseo en nuestro maravilloso deck con una vista inigualable sobre el Paraná, para compartir un snack y celebrar nuestra aventura.

El paquete incluye Paseo de medio día, apto para principiantes, con dificultad baja. Navegación en kayak por el Paraná. Caminata guiada por la selva. Refrigerio con chipitas o mandiocas fritas, agua mineral y 1 cerveza por persona y el suministro de alcohol en gel.

Para disfrutar de esta opción de romance y aventura hace clic acá.

Escapada a Posadas: noche romántica en el HA Urbano Posadas

Este moderno hotel se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de Posadas, a pocos metros de la plaza central, la catedral, la casa de gobierno y las más importantes tiendas comerciales.

Este paquete incluye: un welcome drink sin alcohol, por persona, upgrade a una mejora categoría de habitación (sujeto a disponibilidad), early Check In / Late Check Out sin cargo (sujetos a disponibilidad) y 10% de descuento sobre los consumos en alimentos y bebidas dentro del hotel, durante la estadía.

Podras disfrutar del boucher de esta promoción hasta el 28 de febrero, haciendo clic acá.

Estas son las propuestas para parejas que te ofrece la plataforma digital de turismo TurismoMisiones.com, ideadas y diseñadas por MisionesMaravilla, empresa de viajes y turismo, legajo 16466. Podés visitarnos también en Facebook y también en Instagram.

