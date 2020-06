¿Por qué se conmemora hoy el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo?

Este Día tiene como fin crear conciencia mundial para acabar con el estigma y falsas creencias hacia todas las personas que presentan esta condición.

¿Qué es el albinismo?

El albinismo es un trastorno raro, no contagioso, hereditario y congénito. En casi todos los tipos de albinismo, ambos progenitores deben ser portadores del gen para que se transmita el trastorno, aunque ellos mismos no lo presenten. Se da en ambos sexos, es independiente del origen étnico, y aparece en todos los países del mundo. El albinismo se caracteriza por la ausencia de pigmentación (melanina) en la piel, el cabello y los ojos, lo que causa sensibilidad al sol y a la luz intensa. Ello hace que casi todas las personas con albinismo padezcan deficiencias visuales y sean propensas a sufrir cáncer de piel. No existe cura para la ausencia de melanina que caracteriza al albinismo.

Aunque las cifras varían, se estima que en América del Norte y Europa una de cada 17.000 a 20.000 personas presenta algún tipo de albinismo. La afección es mucho más común en África subsahariana; se ha estimado que una de cada 1400 personas está afectada en la República Unida de Tanzanía y se han comunicado prevalencias de hasta una de cada 1000 personas en ciertas poblaciones de Zimbabwe y otros grupos étnicos concretos en África Meridional.

Albinismo y salud

La falta de melanina en las personas con albinismo hace que sean extremadamente vulnerables al cáncer de piel. En algunos países, la mayoría de las personas con albinismo mueren de cáncer de piel entre los 30 y los 40 años de edad. Si las personas con albinismo pudieran ejerecer plenamente su derecho a la salud, podrían tratarse de este tipo de cáncer, que se puede prevenir en un alto porcentaje. Esto debería incluir el acceso a revisiones médicas regulares, protectores solar, gafas de sol y ropa de protección solar. Sin embargo, en muchos países, no pueden acceder a todas estas cosas.

Debido a la falta de melanina en la piel y los ojos, las personas con albinismo con frecuencia tienen una discapacidad visual permanente que muchas veces conduce a otras discapacidades. También son discriminados por el color de su piel como tal, a menudo son víctimas de discriminación múltiple y cruzada por discapacidad y color.

Las personas con albinismo y los derechos humanos

Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo. Son víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas, que han fomentado su marginación y exclusión social.

En algunas comunidades, las creencias erróneas y los mitos, bajo la enorme influencia de la superstición, ponen en peligro constante la seguridad y la vida de las personas con albinismo. Se trata de creencias y mitos centenarios presentes en las actitudes y prácticas culturales en todo el mundo.

El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/69/1970, que proclama que a partir de 2015, se celebre el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo el 13 de junio.

Tema 2020: Nacidos para brillar

«Made to shine» (Nacidos para brillar) es el tema del Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo de este año. Sirve para celebrar los logros y éxitos de las personas con albinismo en todo el mundo. Es, además, un llamamiento a solidarizarse con las personas con albinismo por los desafíos con los que se encuentran.

En este momento actual en el que vivimos, las personas con albinismo siguen siendo sufriendo todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Recientemente, en algunos países, han sido tachados como «corona» o «COVID-19» en un intento de convertirlos en los chivos expiatorios de la pandemia. Siguen siendo vícitmas de asesinatos, ataques, intimidación, estigma deshumanizante y discriminación. Sin embargo, en este día, recordamos que, a pesar de las horribles prácticas a las que se ven sometidos, las personas con albinismo continúan desafiando las probabilidades, superando obstáculos y enfrentando las injusticias con resiliencia.

Hoy más que nunca, estamos del lado de la personas con albinismo en todo el mundo en su lucha por vivir una vida libre del estigma, la discriminación, el miedo y la violencia. Un mundo donde de verdad puedan brillar.

Fuente: ONU.

