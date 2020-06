Agua de las misiones nuevamente reconocida a nivel internacional por su sabor y calidad

Agua de las misiones® vuelve a ser galardonada a nivel internacional, por sexto año consecutivo, con el Premio al Sabor Superior por su calidad. Se trata de un fuerte respaldo al producto y a la empresa, que llega directamente desde Bruselas, Bélgica Europa, de la mano del International Taste Institute (Instituto Internacional del Sabor).

Durante la crisis global del Covid-19 los productores de alimentos han jugado un papel vital garantizando que los alimentos y bebidas lleguen al consumidor. En Misiones, la empresa Aguas Misioneras no fue la excepción: continuó produciendo y generando trabajo, y además presentó nuevamente su agua mineral natural para que sea evaluada por prestigiosos chefs y sommeliers europeos del International Taste Institute (Instituto Internacional del Sabor), recibiendo resultados excepcionales.

Una marca que apuesta a la calidad

“Las aguas son diferentes unas de otras y hay muchas. En el competitivo mercado nacional, nosotros desde Misiones apostamos siempre por la calidad y este Premio lo que hace es confirmarnos ese rumbo. La certificación representa, a la vez, un respaldo para el enorme trabajo que desarrolla nuestro Departamento de Calidad: obtuvimos una excelente puntuación en visión, olfato y gusto y eso es muy destacable. No nos olvidemos que nuestra agua se envasa en origen y es mineral 100% natural y esto también permite un poco reflejar la calidad del agua que, en general, posee la Provincia”, señaló la Mgter. Rocío Orlando, jefa de comunicación de la empresa.

En esta Edición 2020, y como lo viene haciendo desde el año 2014, el agua mineral natural “Agua de las misiones Gourmet®”, en su versión sin gas, obtuvo el galardón de 2 Estrellas Doradas; única agua de la República Argentina que lo recibió en esta Edición, para orgullo de todos los misioneros. El galardón de 2 Estrellas Doradas corresponde a un puntaje total de entre 80% y 90% (sabor notable) mientras que 1 Estrella Dorada corresponde a un puntaje total de entre 70% y 80 % (muy buen sabor) y 3 Estrellas Doradas, a un puntaje total superior a 90% (sabor excepcional).

El criterio del sabor no es un tema menor, ya que -en una encuesta realizada en el año 2019 por la International Food Information Council Foundation- el 86% de los consumidores declararon el sabor como su razón principal para comprar un producto, muy por delante de criterios como el precio, con el 68%, y la salud, con el 62%.

De esta manera, Agua de las misiones® fue premiada nuevamente por la continuidad de su calidad gustativa, manteniendo así el propósito de la marca de brindar a sus consumidores un producto saludable, 100% natural y de excelencia en sabor y calidad.

Un prestigioso jurado avalado por la Guía Michelín

Stijn Roelandt -Chef en el restaurante Hof van Cleve, 3 Estrellas Michelin- explica cómo él y el resto de los miembros del jurado llevan a cabo las evaluaciones para el International Taste Institute: «Es un proceso muy estricto y a ciegas, lo que significa que todas las muestras son anónimas: no vemos el embalaje, no conocemos la marca ni el nombre del productor ni el país de origen. Esto nos obliga a ser completamente objetivos al hacer el análisis sensorial y por tanto solamente se certifican finalmente aquellos productos que son verdaderamente buenos, sin influencias externas”.

Más de doscientos miembros del jurado son cuidadosamente seleccionados en base a su experiencia en sabor. Sus talentos fueron reconocidos en distintas competencias de Chefs y Sommeliers o bien por instituciones renombradas tales como La Guía Michelín o Gault & Millau.

El jurado incluye muchos expertos que se desempeñan en restaurantes a los que se les ha otorgado estrellas Michelín y varios han cocinado para personalidades como el presidente de Francia o la Reina de Inglaterra. Los miembros provienen de veinte países diferentes. Todos son externos e independientes. Cada uno de ellos evalúa y da un puntaje a los productos, sin ningún tipo de comunicación con los otros integrantes del jurado.

¿Cómo funciona una cata a ciegas?

El jurado no conoce ni ve el packaging, no sabe qué marca es, tampoco sabe de quién es la empresa, ni de qué país proviene el producto que está “catando”. No es una competencia entre productos: cada producto es puntuado por su propia calidad organoléptica intrínseca. Osea, no se les pide a los miembros del jurado que indiquen si un producto les gustó o no en lo personal, sino que califiquen objetivamente según las cualidades organolépticas del mismo para su categoría.

Si bien el gusto es subjetivo y está influenciado por un factor cultural; de todas maneras, la experiencia de quince años evaluando sabores con muchos de los expertos internacionales en sabor ha demostrado que, en la mayoría de los casos, existe una fuerte coherencia en las evaluaciones.

¿En qué consiste la evaluación sensorial del agua?

Cada uno de los productos es evaluado por sus cualidades organolépticas, siguiendo cinco criterios del Análisis Internacional Hedónico Sensorial (según estándares de la AFNOR, Association Française de Normalisation, la organización nacional francesa para la estandarización, que cuenta también con su Organización Internacional para la Estandarización) Dichos criterios son: primera impresión, visión, olfato, gusto y sensación final.

Primera impresión

Refiere a la primera impresión gustativa general y espontánea, antes de comenzar con la evaluación analítica sistemática del producto. Se le pide al jurado que dé un puntaje general espontáneo al placer de la experiencia gustativa al momento de probar un producto por primera vez.

Visión

Hace referencia a la calidad visual de los alimentos y bebidas. En el caso del agua, se evalúan dimensiones como el color, la transparencia, el brillo, la presencia de residuos sólidos, entre otros. El aspecto visual debe ser agradable y consistente con el aspecto normalmente asociado a los productos de cada categoría.

Olfato

Caracteriza los aromas percibidos por la nariz. Un aroma agradable hace que los alimentos sean apetecibles. El sentido del olfato es útil para detectar la frescura, los defectos o la ranciedad de alimentos y bebidas. Es un factor que juega un rol esencial en la percepción del sabor.

Gusto

Refiere a los sabores percibidos en boca y lengua. Hay cinco tipos de sensaciones de sabor: dulce, salado, ácido o agrio, amargo y umami. El sabor está fuertemente conectado e influenciado por los aromas percibidos por la nariz.

Sensación final

Este criterio hace referencia a las sensaciones presentes en boca y lengua, aún después de que los alimentos y bebidas hayan sido consumidos.

Máxima objetividad hasta en la presentación de los productos

Todos los productos son presentados al jurado en vajilla estandarizada de vidrio, loza o porcelana transparente o blanca. Esta metodología evita cualquier tipo de opinión sesgada o prejuicio respecto de los alimentos y bebidas a catar. Además, los productos son preparados y servidos de acuerdo a un estricto y preciso protocolo, respetando las instrucciones brindadas por los productores de los mismos.